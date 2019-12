Bisküvi bitince firar girişimi son buldu

T24 - İzmit’te kent merkezindeki C Tipi Kapalı Cezaevi’nde yatan, birçok hırsızlık ve gasp suçundan 15 yıla hükümlü 33 yaşındaki Rafet Yıldırım’ın ancak filmlerde rastlanabilecek firar planı, görevlilere bir ay boyunca saç baş yoldurduktan sonra, bisküvileri bitince son buldu. Cezaevi içinde bir daracık bir yerde saklanan ve sadece bisküvi yiyip su içen Rafet Yıldırım'ın, bu süre içinde tam 20 kilo verdiği anlaşıldı.



İzmit C Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaklaşık bir yıldır yatmakta olan ve iyi hali nedeniyle koğuşların dışında temizlik işlerinde de çalışan Sakaryalı Rafet Yıldırım, bir ay önce ortadan kayboldu. Sayım sırasında bulunamayan ve firar ettiği sanılan Rafet Yıldırım’ı bulmak için cezaevinin her yeri didik didik arandı. Güvenlik kamerası görüntüleri tüm ayrıntılarıyla incelenmesine rağmen dışarıya çıktığına ilişkin bir ipucu da elde edilemeyen Rafet Yıldırım’ın bulunması için herkes seferber oldu. Cezaevi yönetimi ve görevliler neredeyse saç baş yolacak hale geldi. Hükümlü cezaevi içinde bulunamayınca firarı verildi ve dışarıda aranmaya başlandı. Bu arada Cezaevi yönetimi ve infaz görevlileri hakkında soruşturma da başlatıldı.





Mutfakta iskelete dönmüş halde bulundu



Ancak önceki sabah saat 04.00 sıralarında cezaevinin mutfağından gelen sesler üzerine bakan gardiyanlar, Rafet Yıldırım’ı neredeyse iskelet haline gelmiş halde karşılarında buldu. Rafet Yıldırım’ın bulunmasıyla, firarından sorumlu tutuldukları için tüm görevliler derin bir nefes alırken, ancak filmlere konu olabilecek firar girişimi ise herkesi şaşkına çevirdi.



Cumhuriyet Savcılığı’nın saptamalarına göre, iyi hali nedeniyle cezaevi yönetiminin temizlik işlerinde görevlendirilen, ziyaret günlerinde de ziyaretçilerle, sağlık görevlileriyle iyi ilişkiler kurduğu anlaşılan Rafet Yıldırım, yaklaşık 6 ay önce kafasına koyduğu firar planını uygulamaya başladı. Bir sağlık görevlisinin düşürdüğü kimliğin fotoğrafını kendisininkiyle değiştirerek işe başlayan Yıldırım, daha sonra sağlık görevlisi önlüğü ve kıyafeti temin etti.





Önümüzdeki hafta firar edecekmiş



Dışarıya ancak, ayda bir açık görüşlerin yapıldığı tiyatro sahnesinin de bulunduğu salonda kalabalığa karışarak çıkabileceğini düşünen Rafet Yıldırım, sahnenin altında bulunan bir tabut genişliğindeki boşluğa gizlenip önünü de yine tahta ile kendi çıkarıp takabileceği şekilde kapattı. Buraya bisküvi ve su stoklayan Yıldırım, dışarıya ancak vücudunu hareket ettirmek ve tuvalet ihtiyacı için geceleri çıktı. Su takviyesini de ziyarete gelenlerin bıraktığı şişelerdeki sularla yaptı. Ancak önceki gün tüm sular ve yiyecekler tükenince mutfağa gitmek zorunda kaldı.



Yetkililer, revirde tedavi altına alınan Rafet Yıldırım’ın sağlık durumu iyi olmakla birlikte, bu süre içinde sadece su ve bisküvi ile beslendiği için 20 kilo verdiğini, firar planının son aşamasını uygulamak için de geniş kapsamlı açık görüşün yapılacağı önümüzdeki haftayı beklediğini söyledi.