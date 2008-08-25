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Spor

Bisiklette İngiltere farkı

Pekin 2008 Olimpiyatları'nın bisiklet müsabakalarında İngiltere, 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 14 madalya toplayarak bu klasmanda en çok madalya alan ülke oldu.

25 Ağustos 2008 03:00


29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bisiklet müsabakalarında öne çıkan ülke, 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan İngiltere oldu.



Bisiklet dalında madalya tablosu şöyle oluştu:



ERKEKLER YOL YARIŞI
Altın: Samuel Sanchez (İspanya)
Gümüş: Davide Rebellin (İtalya)
Bronz: Fabian Cancellara (İsviçre)



ERKEKLER ZAMANA KARŞI YOL YARIŞI
Altın: Fabian Cancellara (İsviçre)
Gümüş: Gustav Larsson (İsveç)
Bronz: Levi Leipheimer (ABD)



ERKEKLER SPRİNT
Altın: Chris Hoy (İngiltere)
Gümüş: Jason Kenny (İngiltere)
Bronz: Mickael Bourgain (France)



ERKEKLER BİREYSEL TAKİP
Altın: Bradley Wiggins (İngiltere)
Gümüş: Hayden Roulston (New Zealand)
Bronz: Steven Burke (İngiltere)



ERKEKLER KEİRİN
Altın: Chris Hoy (İngiltere)
Gümüş: Ross Edgar (İngiltere)
Bronz: Kiyofumi Nagai (Japonya)



ERKEKLER PUANLI PİST YARIŞI
Altın: Joan Llaneras (İspanya)
Gümüş: Roger Kluge (Almanya)
Bronz: Chris Newton (İngiltere)



ERKEKLER TAKIM SPRİNT
Altın: Chris Hoy/Jason Kenny/Jamie Staff (İngiltere)
Gümüş: Gregory Bauge/Kevin Sireau/Arnaud Tournant (Fransa)
Bronz: Rene Enders/Maximilian Levy/Stefan Nimke (Almanya)



ERKEKLER TAKIM TAKİP
Altın: İngiltere
Gümüş: Danimarka
Bronz: Yeni Zelanda



ERKEKLER MADİSON
Altın: Arjantin - Juan Esteban Curuchet/Walter Fernando Perez
Gümüş: İspanya - Joan Llaneras/Antonio Tauler
Bronz: Rusya - Mikhail Ignatyev/Alexei Markov



ERKEKLER DAĞ BİSİKLETİ
Altın: Julien Absalon (Fransa)
Gümüş: Jean-Christophe Peraud (Fransa)
Bronz: Nino Schurter (İsviçre)



ERKEKLER BİREYSEL BMX
Altın: Maris Strombergs (Letonya)
Gümüş: Mike Day (ABD)
Bronz: Donny Robinson (ABD)



BAYANLAR YOL YARIŞI
Altın: Nicole Cooke (İngiltere)
Gümüş: Emma Johansson (İsveç)
Bronz: Tatiana Guderzo (İtalya)



BAYANLAR ZAMANA KARŞI YOL YARIŞI
Altın: Kristin Armstrong (ABD)
Gümüş: Emma Pooley (İngiltere)
Bronz: Karin Thurig (İsviçre)



BAYANLAR SPRİNT
Altın: Victoria Pendleton (İngiltere)
Gümüş: Anna Meares (Avustralya)
Bronz: Guo Shuang (Çin)



BAYANLAR BİREYSEL TAKİP
Altın: Rebecca Romero (İngiltere)
Gümüş: Wendy Houvenaghel (İngiltere)
Bronz: Lesya Kalitovska (Ukrayna)



BAYANLAR PUANLI PİST YARIŞI
Altın: Marianne Vos (Hollanda)
Gümüş: Yoanka Gonzalez (Küba)
Bronz: Leire Olaberria (İspanya)



BAYANLAR DAĞ BİSİKLETİ
Altın: Sabine Spitz (Almanya)
Gümüş: Maja Wloszczowska (Polonya)
Bronz: Irina Kalentyeva (Rusya)



BAYANLAR BİREYSEL BMX
Altın: Anne-Caroline Chausson (Fransa)
Gümüş: Laetitia Le Corguille (Fransa)
Bronz: Jill Kinter (ABD)

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