Bisiklette İngiltere farkı



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bisiklet müsabakalarında öne çıkan ülke, 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan İngiltere oldu.







Bisiklet dalında madalya tablosu şöyle oluştu:







ERKEKLER YOL YARIŞI

Altın: Samuel Sanchez (İspanya)

Gümüş: Davide Rebellin (İtalya)

Bronz: Fabian Cancellara (İsviçre)







ERKEKLER ZAMANA KARŞI YOL YARIŞI

Altın: Fabian Cancellara (İsviçre)

Gümüş: Gustav Larsson (İsveç)

Bronz: Levi Leipheimer (ABD)







ERKEKLER SPRİNT

Altın: Chris Hoy (İngiltere)

Gümüş: Jason Kenny (İngiltere)

Bronz: Mickael Bourgain (France)







ERKEKLER BİREYSEL TAKİP

Altın: Bradley Wiggins (İngiltere)

Gümüş: Hayden Roulston (New Zealand)

Bronz: Steven Burke (İngiltere)







ERKEKLER KEİRİN

Altın: Chris Hoy (İngiltere)

Gümüş: Ross Edgar (İngiltere)

Bronz: Kiyofumi Nagai (Japonya)







ERKEKLER PUANLI PİST YARIŞI

Altın: Joan Llaneras (İspanya)

Gümüş: Roger Kluge (Almanya)

Bronz: Chris Newton (İngiltere)







ERKEKLER TAKIM SPRİNT

Altın: Chris Hoy/Jason Kenny/Jamie Staff (İngiltere)

Gümüş: Gregory Bauge/Kevin Sireau/Arnaud Tournant (Fransa)

Bronz: Rene Enders/Maximilian Levy/Stefan Nimke (Almanya)







ERKEKLER TAKIM TAKİP

Altın: İngiltere

Gümüş: Danimarka

Bronz: Yeni Zelanda







ERKEKLER MADİSON

Altın: Arjantin - Juan Esteban Curuchet/Walter Fernando Perez

Gümüş: İspanya - Joan Llaneras/Antonio Tauler

Bronz: Rusya - Mikhail Ignatyev/Alexei Markov







ERKEKLER DAĞ BİSİKLETİ

Altın: Julien Absalon (Fransa)

Gümüş: Jean-Christophe Peraud (Fransa)

Bronz: Nino Schurter (İsviçre)







ERKEKLER BİREYSEL BMX

Altın: Maris Strombergs (Letonya)

Gümüş: Mike Day (ABD)

Bronz: Donny Robinson (ABD)







BAYANLAR YOL YARIŞI

Altın: Nicole Cooke (İngiltere)

Gümüş: Emma Johansson (İsveç)

Bronz: Tatiana Guderzo (İtalya)







BAYANLAR ZAMANA KARŞI YOL YARIŞI

Altın: Kristin Armstrong (ABD)

Gümüş: Emma Pooley (İngiltere)

Bronz: Karin Thurig (İsviçre)







BAYANLAR SPRİNT

Altın: Victoria Pendleton (İngiltere)

Gümüş: Anna Meares (Avustralya)

Bronz: Guo Shuang (Çin)







BAYANLAR BİREYSEL TAKİP

Altın: Rebecca Romero (İngiltere)

Gümüş: Wendy Houvenaghel (İngiltere)

Bronz: Lesya Kalitovska (Ukrayna)







BAYANLAR PUANLI PİST YARIŞI

Altın: Marianne Vos (Hollanda)

Gümüş: Yoanka Gonzalez (Küba)

Bronz: Leire Olaberria (İspanya)







BAYANLAR DAĞ BİSİKLETİ

Altın: Sabine Spitz (Almanya)

Gümüş: Maja Wloszczowska (Polonya)

Bronz: Irina Kalentyeva (Rusya)







BAYANLAR BİREYSEL BMX

Altın: Anne-Caroline Chausson (Fransa)

Gümüş: Laetitia Le Corguille (Fransa)

Bronz: Jill Kinter (ABD)



