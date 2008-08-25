Bisiklette İngiltere farkı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bisiklet müsabakalarında öne çıkan ülke, 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan İngiltere oldu.
Bisiklet dalında madalya tablosu şöyle oluştu:
ERKEKLER YOL YARIŞI
Altın: Samuel Sanchez (İspanya)
Gümüş: Davide Rebellin (İtalya)
Bronz: Fabian Cancellara (İsviçre)
ERKEKLER ZAMANA KARŞI YOL YARIŞI
Altın: Fabian Cancellara (İsviçre)
Gümüş: Gustav Larsson (İsveç)
Bronz: Levi Leipheimer (ABD)
ERKEKLER SPRİNT
Altın: Chris Hoy (İngiltere)
Gümüş: Jason Kenny (İngiltere)
Bronz: Mickael Bourgain (France)
ERKEKLER BİREYSEL TAKİP
Altın: Bradley Wiggins (İngiltere)
Gümüş: Hayden Roulston (New Zealand)
Bronz: Steven Burke (İngiltere)
ERKEKLER KEİRİN
Altın: Chris Hoy (İngiltere)
Gümüş: Ross Edgar (İngiltere)
Bronz: Kiyofumi Nagai (Japonya)
ERKEKLER PUANLI PİST YARIŞI
Altın: Joan Llaneras (İspanya)
Gümüş: Roger Kluge (Almanya)
Bronz: Chris Newton (İngiltere)
ERKEKLER TAKIM SPRİNT
Altın: Chris Hoy/Jason Kenny/Jamie Staff (İngiltere)
Gümüş: Gregory Bauge/Kevin Sireau/Arnaud Tournant (Fransa)
Bronz: Rene Enders/Maximilian Levy/Stefan Nimke (Almanya)
ERKEKLER TAKIM TAKİP
Altın: İngiltere
Gümüş: Danimarka
Bronz: Yeni Zelanda
ERKEKLER MADİSON
Altın: Arjantin - Juan Esteban Curuchet/Walter Fernando Perez
Gümüş: İspanya - Joan Llaneras/Antonio Tauler
Bronz: Rusya - Mikhail Ignatyev/Alexei Markov
ERKEKLER DAĞ BİSİKLETİ
Altın: Julien Absalon (Fransa)
Gümüş: Jean-Christophe Peraud (Fransa)
Bronz: Nino Schurter (İsviçre)
ERKEKLER BİREYSEL BMX
Altın: Maris Strombergs (Letonya)
Gümüş: Mike Day (ABD)
Bronz: Donny Robinson (ABD)
BAYANLAR YOL YARIŞI
Altın: Nicole Cooke (İngiltere)
Gümüş: Emma Johansson (İsveç)
Bronz: Tatiana Guderzo (İtalya)
BAYANLAR ZAMANA KARŞI YOL YARIŞI
Altın: Kristin Armstrong (ABD)
Gümüş: Emma Pooley (İngiltere)
Bronz: Karin Thurig (İsviçre)
BAYANLAR SPRİNT
Altın: Victoria Pendleton (İngiltere)
Gümüş: Anna Meares (Avustralya)
Bronz: Guo Shuang (Çin)
BAYANLAR BİREYSEL TAKİP
Altın: Rebecca Romero (İngiltere)
Gümüş: Wendy Houvenaghel (İngiltere)
Bronz: Lesya Kalitovska (Ukrayna)
BAYANLAR PUANLI PİST YARIŞI
Altın: Marianne Vos (Hollanda)
Gümüş: Yoanka Gonzalez (Küba)
Bronz: Leire Olaberria (İspanya)
BAYANLAR DAĞ BİSİKLETİ
Altın: Sabine Spitz (Almanya)
Gümüş: Maja Wloszczowska (Polonya)
Bronz: Irina Kalentyeva (Rusya)
BAYANLAR BİREYSEL BMX
Altın: Anne-Caroline Chausson (Fransa)
Gümüş: Laetitia Le Corguille (Fransa)
Bronz: Jill Kinter (ABD)