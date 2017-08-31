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Bisikletlinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü kaçtı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü 78 yaşındaki Tahsin Baydal olay yerinde yaşamını yitirdi

31 Ağustos 2017 18:12

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN\'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü 78 yaşındaki Tahsin Baydal olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonu bırakıp kaçan sürücü F.S. ise polis tarafından aranıyor.
Olay, bugün Çarşamba-Ordu karayolu Kavakdibi Mevkii\'nde meydana geldi. İddiaya göre F.S. idaresindeki 33 EAM 90 plakalı kamyon, aynı istakemete giden Tahsin Baydal\'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmayla metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybettti, kamyon sürücü ise aracını bırakıp kaçtı. Tahsin Baydal\'ın cesedi yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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