Bisikletlinin köprüden geçmek için yaptığı kurnazlık kamerada

Selin GÜRSEL - Hilal ÖZBAĞ - İSTANBUL DHA - MOTORSUZ taşıt kullanımının yasak olduğu 15 Temmuz Köprüsü\'nden bir minibüsün yanına gizlenerek geçen bisikletli kameraya yansıdı.

Boğaz köprülerinden motorsuz taşıtla geçmek yasak. Ancak yasağı bir bisikletli ilginç bir yöntemle aştı. Trafiğin yoğun olmasını fırsat bilen bisiklet sürücüsü, bir minibüsün sol tarafına gizlenerek fırtına ve sağanak yağmura rağmen Anadolu yakasına geçti. Polise yakalanmamak için büyük çaba sarf eden bisikletli hemen arkasında bulunan araçtakilerin cep telefonu kamerasına yakalanmaktan kurtulamadı.

(FOTOĞRAF)