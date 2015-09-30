Bisikletlilere ücretsiz şehiriçi ulaşım imkânı

İstanbul'da bisiklet yolcuları bisiklet aparatlı otobüsleri gün boyu, diğer tüm otobüsleri ise 09.00-16.00 ve 22.00-07.00 saatleri arasında ücretsiz kullanabilecek.

İETT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Bisikletli Ulaşım Platformu yetkililerinin bisiklet kullanımını özendirmek ve desteklemek için yaptıkları çalışma, bisikletlerin toplu taşıma sistemi içinde kalış süresini artırdı. Bundan sonra, bisiklet yolcuları bisiklet aparatlı otobüsleri gün boyu ücretsiz kullanabilecek.

Uygulama sayesinde bisiklet severler, doğayla iç içe olan parkurlarda pedal çevirebilecek. Bisikletlerini kısa ve uzun mesafede kullanan vatandaşlar da seyahat rahatlığına kavuşup diledikleri yere gidebilecek. Böylece vatandaşlar bisikletlerini kısa ve uzun mesafede sürebilecekler. İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, bisiklet kullanımını özendirmek adına başlatılan uygulama üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ifade ederek, "Bisikletli yolcularımızın da uygulama döneminde, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirecekleri ve kurallara uyacakları inancını taşıyoruz" dedi.

Kahveci, bisikletli yolcular için planlama yaparken öncelikli amaçlarının trafikteki araç yoğunluğu olduğunu belirterek, İstanbul'da bisiklet kullanıcı sayısının hızla artmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Bisikletli yolcular bisiklet aparatlı otobüsleri gün boyu, diğer tüm otobüslerde ise 09.00-16.00 ve 22.00-07.00 saatleri arasında, Metrobüslerde 10.00-16.00 ve 22.00-06.00 arasında, metro ve tramvaylarda 06.00-07.00, 09.00-16.00 ve 20.00-00.00 arasında, Tünel'de 07.00-22.45 arasında, Şehir hatlarında 06.00-00.00 arasında, deniz otobüsünde 07.00-21.00, Dentur ve Turyol 06.00-01.00 arasında, araba vapuru ve hızlı feribot ile 07.00-22.30 saatleri arasında ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Mavi Marmara'da ise bir ek bilet karşılığında 07.00-01.00 saatleri arasında bisiklet alınıyor. Katlanır bisikletler ise günün her saati, her araçta ücretsiz şekilde taşınabiliyor.