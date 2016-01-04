Bisikletlilere özel otoban açılıyor

Almanya, tamamının 100 km’ye varacağı belirtilen bisiklet otobanının ilk 5 km’lik kısmını açılışını yaptı. Otobanda, alt ve üst geçitler, sokakla lambaları bulunuyor ve kış aylarında yağan karlar temizleniyor.

Gaia Dergi’den Helin Özcan’ın haberine göre dört metre genişliğindeki patikayı, yolun sadece beyaz çizgilerle ayrıldığı ve arabalarla paylaşıldığı tipik bisiklet yollarından ayıran şey, tamamen bisikletlere özel olması.

Bisikletlere özel bu yolda bisiklet sürmek, şehirler arası yolda araba sürmeye benziyor. Sollama şeridi, üst geçit ve kavşaklarda alt geçitler bulunuyor. Aynı zamanda sokak lambaları var ve kış aylarında karlar temizleniyor.

Şehir plancıları bu EuroVelo bisiklet rotasını banliyölerde yaşayan insanları düşünerek yapmış. Yol genişleyerek batıdaki 10 şehri ve dört üniversiteyi birbirine bağlayacak. Bu şehirlerden bazıları Duisburg, Bochum ve Hamm. Yol öncelikle Ruhr Endüstri Bölgesi’ndeki artık kullanılmayan eski tren yayları boyunca ilerleyecek. Aynı zamanda ulaşım açısından da kolay olan yolun iki kilometrelik alanı çevresinde iki milyon insan yaşıyor.

RVR isimli bölgesel kalkınma grubunun konuyla ilgili bitmiş bir çalışması, her gün otoyollardan 50 bin aracın böylece azalacağını öngörüyor.