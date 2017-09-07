Bisikletlilere özel bira üretildi

Bira ve bisikleti belki de en çok bulabileceğiniz şehir olan Amsterdam’daki yerel bir bira fabrikası, hedef kitle olarak şehirli bisikletçilere yönelik ilk birayı yarattı.

Rotka'da yer alan habere göre, Vals Nat birası, Amsterdam’ın kuzeyinde bulunan genç bir bira evi. Şirket biraya düşkün bisikletçiler için bir ürün yaratmayı düşündü. Bisikletle kolay taşınabilir ve küçük bir molada içilebilir bir ürün üzerinde çalışmaya başladılar. Alkol derecesini de biraz düşük tuttular.

Vals Nat adı da, hafif eğimli yolların optik illüzyonunu ifade eden bisiklet terimi ‘vals plat’ (‘false flat’) ile ilgili bir sözcük oyunundan başka bir şey değil. Nat, Hollanda’da bira için kullanılan isimlerden biri.

Tat ve içim konusunda istediklerini aldıktan sonra asıl meseleye geldiler ve kolay taşıma için özel bir paket tasarımına giriştiler. Dörtlü paketler elle taşımaya son derece elverişli ama bisiklet söz konusu olunca böyle değildi ve sonunda ikili, bisiklete asılabilir bir paket tasarımı ortaya çıktı.