Bisikletli kadınlar, kadına şiddet ve tacize 'dur' demek için pedallıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- ESKİŞEHİR Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 3 kadın, son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekmek için Çanakkale\'den bisikletleriyle başladıkları 550 kilometrelik yolculuklarının 3\'üncü günün Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne ulaştı.

Çanakkale\'den, geçen Perşembe günü \'Pedalladıkça Güzelleş-Güzelleştir\' sloganıyla yola çıkan Eskişehir Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Emine Apaydın, Seval Peköz ve Aysun Buran 140 kilometre pedal çevirerek Keşan\'da mola verdi. Başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle amaçlarının, son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ile taciz olaylarına \'dur\' demek ve insanların ötekileştirilmesine dikkat çekmek olduğunu belirten 3 kadın, Keşan\'daki Şehitlik Parkı\'nda, Saros Doğa Sporları Topluluğu (SARDOS) üyeleri tarafında karşıladındı.

Kadın bisikletçi grubu sözcüsü Seval Peköz, kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekmek adına 3 yıldan bu yana bu aktiviteyi gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Mottomuz \'kadına, taciz ve tecavüze hayır\' demek. Bunu da en iyi aktarabileceğimiz şey bisikletti. Çünkü bisiklet tarih boyunca insanların özgürleşmelerine çok büyük katkıları ve günümüzde yaşanan ekolojik krize karşı olan bir araç. Bu yıl Çanakkale\'den çıktık ve İstanbul\'da bitirmek istiyoruz. Amacımız kadınların, insanların yolda olabilmesi. İlk yıl Fethiye\'den İzmir\'e, ikinci yılımızda İzmir\'den Çanakkale\'ye pedalladık. Her yıl mottomuza bir şeyler ekleyerek yolumuza davam ediyoruz.\"

\"BİZ HER TÜRLÜ ÖTEKİLEŞTİRMEYE \'DUR\' DEMEK İSTİYORUZ\"

Bu yıl insanların ötekileştirilmesine \'dur\' demek için de çalışma yaptıklarını ifade eden Peköz, şöyle konuştu: \"Ülkemizde maalesef kabul görmüş normlar var. Bu normlar dışındaki her şey ötekileştirilmeye çalışılıyor. Biz her türlü ötekileştirmeye \'dur\' demek istiyoruz. Her türlü bireye yapılan taciz ve tecavüz insanlık suçudur. Biz de kadınlar için yoldayız. Önemli olan yolda olmak. Gittiğimiz köylerde kadınlarla görüşüyoruz, soflarına, tarlalarına misafir oluyoruz. Amacımız onlarda da farkındalık yaratmak.\"

APAYDIN: ŞAŞIRANLAR OLDU

Emine Apaydın da yolda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, \"Bizim Türkiye\'de olmamız büyük şans. İnsanlar bizleri evlerinde ağırladı. Teknik bir arıza yaşadığımızda çekinmeden birisinin arabasına binip, onunla bir bisikletçiye gidebiliyoruz. Her zaman pozitif etkiyle karşı karşıya kaldık. Sadece \'dört kadın nasıl yoldasınız, yanınızda bir erkek yok\' diyerek, şaşıranlar oldu\" dedi.

Keşan SARDOS Topluluğu Sözcüsü Muammer Taşkıran, bisikletin \'Özgürlük\' ile aynı olduğunu ifade ederek, sosyal sorumluluk projelerini her zamana destekleyeceklerini söyledi. Kadın bisikletçiler, Keşan\'daki mola ardından yola çıktı. Bisikletçilerin turu 25 Ağustos\'ta İstanbul\'da sona erecek.

