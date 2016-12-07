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Deutsche Welle

Bisikletli kadın Irak'ta tabuları yıkıyor

Bağdat sokaklarında bisikletli kadınlar… Alışılagelmişin dışındaki bu görüntülerin arkasındaki isim kadın hakları ve eşitlik için bisiklete binen 25 yaşındaki Marina Jaber.

07 Aralık 2016 15:41

Irak'ta genç bir kadın, kadın hakları için bisikletli kampanya düzenledi. 25 yaşındaki Iraklı Marina Jaber, kendisine eşlik eden arkadaşları ile birlikte Bağdat'ın merkezinde bisiklet turuna çıktı. Jaber, "Çok mutluyum. Toplumumuzun geriye gitmediğini böylece teyit ettik" dedi.

Jaber, "Bu kadar korktuğumuz yeter; kadınlar hakları için mücadele etmeli ve haklarını kullanmalı, çünkü toplum biziz" dedi. Jaber'in bu sözleri alkış aldı.

Irak'ta kadınların bisiklete binmesi yasak olmamakla birlikte, ülkedeki muhafazakarlık nedeniyle bisiklet kullanan kadınların sayısı çok az. Sanatçı ve beslenme uzmanı Marine Jaber, "Sokaklarda bisikletle gezdik. Duyduğumuz tek yorum ise 'Irak'ın durumu iyiye gidiyor' oldu" dedi.

"Kız olduğum için izin vermediler"

Jaber'e eşlik eden diğer bir genç kadın olan Mina ise "Küçük bir kızken hep bisiklete binmek istiyordum. Ama dördüncü sınıfa geldiğimde ailem benimle tartışmaya ve bisikletimi saklamaya başladı. Bisiklete binmeme izin vermediler. Neden olduğunu anlamadım. Bir kız olduğum için böyle davrandıklarını daha sonra anladım" dedi.

Jaber'in Bağdat sokaklarında bisiklete binerken göründüğü fotoğraflar kısa bir süre önce sosyal medyada büyük bir hızla yayılmış ve Jaber'in Instagram'daki takipçi sayısı 29 bine ulaşmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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