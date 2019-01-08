Bisikletli gence çarpıp kaçan sürücü CHP'li başkan çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli gencin ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücünün, CHP Germencik Gençlik Kolları Başkanı Onur Kocabaş. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kocabaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 1 Aralık 2018\'de, Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bisikletiyle evine ekmek götüren İlyas Uzuner\'e (24) otomobil çarptı, sürücü durmayarak kaçtı. Ağır yaralanan Uzuner, 4 Aralık\'ta kaldırıldığı hastanede öldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayı güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildiren İ.B.\'nin ifadesine başvurdu. Olayın gerçekleştiği an ve sonrasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile Mobese kayıtlarını yeniden inceleyen ekipler, çelişkili ifadeler verdiği anlaşılan İ.B.\'yi gözaltına alarak sorguladı. İ.B.\'nin ifadesinde, CHP Germencik Gençlik Kolları Başkanı olan arkadaşı Onur Kocabaş\'ın kazadan sonra kendisini aradığını, bir bisikletliye çarparak kaza yaptığını söylediğini; alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alındığı için sağlık ekiplerini arayamadığını, olay yerinden ayrıldığını ve çarptığı kişiye yardım için 112 ve 156\'yı aramasını kendisinden istediğini söyledi. Bunun üzerine Onur Kocabaş, jandarma ekiplerince dün gözaltına alındı.

İncelemeyi derinleştiren ekipler, kaza yerinde bulunan otomobil parçaları ile Onur Kocabaş\'ın kullandığı otomobilin uyumlu olduğunu tespit etti. Jandarmadaki ifadesinde kazayı itiraf ettiği öğrenilen Onur Kocabaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.B. ise jandarma karakolundaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Öte yandan beyin ölümü gerçekleşen İlyas Uzuner\'in bağışlanan kalbi, karaciğeri, böbrekleri, akciğeri ve korneaları operasyonla alınmış; İzmir, Ankara ve Denizli\'de acil organ bekleyen hastalara umut olmuştu.



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