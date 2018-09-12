Bisikletli belediye başkanı: 4 ayda 19.173 litre yakıt tasarruf ettik, 132.486 TL kasamızda kaldı

T24

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, makam aracını bırakarak bisiklet kullanmaya başladı. Belediye personeli de AKP’li başkanla birlikte ulaşım için bisiklete geçerken; son 4 ayda 19.173 litre yakıt ve 132.486 TL para tasarrufu sağlandı.

Esnaf ziyaretlerinden taziye ziyaretlerine, toplantıdan resmi törenlere kadar gün içerisindeki tüm faaliyetlerini 132 gündür bisikletle sağlayan Aydın, her gün 10 kilometre yol kat ederek ayda yaklaşık 80 litre yakıt tasarrufu sağlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi de, ilçe sakinlerini bisiklet kullanımını teşvik etmek için etkinlikler düzenliyor Her pazar saat 10.00’da bisiklet turu düzenleyen belediye, tura katılanlara bisiklet de hediye ediyor.