Bisikletlerine taktıkları aparatla kayak yapıyorlar

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da lise öğrencisi Mustafa Saylan ve Mehmet Coşkun, dağ bisikletlerini \'kar bisikleti\'ne dönüştürdü. Bisikletlerinin önüne demir aparatlar takarak Davraz Kayak Merkezi\'nde kayan iki arkadaşın eğlencesi ilgiyle izlendi.

Isparta\'da dağ bisikleti tutkunu Mustafa Saylan ile arkadaşı Mehmet Coşkun, kayak yapmayı kendileri için eğlenceli hale getirdi. Lise öğrencisi Saylan ve Coşkun, bisikletlerinin ön tekerlerinin yerine metalden kayak aparatı yaptırdı. Yaklaşık yarım metre uzunluğunda, 10 santim genişliğinde, uç kısmı yukarı doğru bükülmüş demir parçayı ön tekerin yerine takan Saylan ve Coşkun, arka tekerin lastiğine ise iç kısımdan vidalar takarak çivili kar lastiği haline getirdi.

BİSİKLETLE KAYDILAR

Davraz Kayak Merkezi\'ne çıkan Mustafa Saylan ve Mehmet Coşkun \'kar bisikletine\' dönüştürdükleri bisikletleriyle kayak yaparak eğlendi. Davraz\'ın diğer misafirleri de Saylan ve Coşkun\'un eğlencesini ilgiyle izledi. Mustafa Saylan, kayak merkezinde genellikle snowboardlarla kayıldığını, kendisi ise dağ bisikletini bu hale getirerek bir ilki yaptığını söyledi.

\'TÜRKİYE\'DE İLK OLACAK\'

Mehmet Coşkun da dünyanın farklı yerlerinde bisikletle bu şekilde kayak yapanlar olduğunu aktarırken, \"Türkiye\'de böyle bir şey yoktu. Olmayınca \'Kendimiz yapalım\' dedik. Karda bisikletlerin normal lastikleri kayıyor. Arka tekerin lastiğine iç taraftan 3.5 milimlik ahşap vidası taktık. Ön tarafları demir yaptık. Bisikleti kayak yapmak için uyarladık. Türkiye\'de ilk olacak, daha önce deneyen olmadı\" dedi.



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