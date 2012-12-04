Bisikletle taşınabilen '3 kişilik' ev

Çin'de tasarlanan küp şeklinde mobil ev, üç tekerlekli bir bisikletin arkasına yerleştirilmiş. Evde, 3 kişinin uyuyabileceği yer bulunuyor.

Çinli Dot Architects tarafından yapılan ev, üç tekerlekli bir bisikletin arkasına yerleştirilmiş küp şeklinde kapitone bir bloktan oluşuyor.

Pamukla doldurulmuş bir kumaş görünümüne sahip evde, 3 kişinin uyuyabileceği yer bulunuyor.

Evin kapısı yok, fakat evde yaşayacakların içeri girmesini sağlamak üzere duvarlardan biri kapı görevi görüyor ve yana doğru kayarak açılıyor.



Mimari ve tasarım blogu Dezeen'in haberine göre; Pekin'deki Sanlitun Village alışveriş merkezinde düzenlenen görsel sanatlar ve tasarım sergisi 'Get It Louder 2012' için hazırlanan evin, şilteyle kaplanan yüzeyi de günışığı ile içeriyi aydınlatıyor.