Bisikletle nişanlısının yanına giderken kazada öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN’da, bisikletle 15 gün sonra evleneceği nişanlısının yanına giderken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Remzi Aydoğan, hayatını kaybetti.

Merkeze bağıl Kabagöz Köyü\'nde yaşayan inşaat işçisi Remzi Aydoğan, bugün saat 22.00 sıralarında Terkehaliller Köyü\'nde oturan nişanlısı 24 yaşındaki Ömür Ö.\'nün yanına gitmek için bisikletle yola çıktı. Bartın-Karabük yoluna çıkan Remzi Aydoğan\'a, Karabük yönüne giden 37 yaşındaki Tarık Kara yönetimindeki 41 K 8017 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydoğan\'ın öldüğü belirlendi.

Remzi Aydoğan\'ın, nişanlısıyla birlikte, bir arkadaşlarının düğününe gidecekleri belirtildi. Kaza haberini alarak gelen Ömür Ö., nişanlısının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Nişanlısını görmesine izin verilmeyen, \"15 gün sonra düğünümüz olacaktı. Ben seni evde bekliyordum. Ne oldu sana?” diyerek ağlayan Ömür Ö.\'yü yakınları teselli etmeye çalıştı.

Remzi Aydoğan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Tarık Kara ise gözaltına alındı.

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