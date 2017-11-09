Bisikletle kamyon altında kalan iki kardeş toprağa verildi

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- ADANA\'nın İmamoğlu ilçesinde bisikletle gezdikleri sırada, kamyonun altında kalarak yaşamlarını yitiren kardeşlerin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün Hürriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İmamoğlu Devlet Hastanesi\'nin yanındaki yolda bisiklet süren ortaokul 8\'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Caner Gezer ve bisikletin arkasında oturan kardeşi 11 yaşındaki Hicran Gezer, Cengiz K. yönetimindeki harfiyat yüklü kamyonun altında kaldı. Çarpmanın şiddetiyle, 15 metre sürüklenen Gezer kardeşler, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan kamyon şöförü ise yakalandı.

Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılan kardeşler otopsilerinin ardından ailesine teslim edildi. Aliler Köyü mezarlığına götürelen kardeşlerin cenazesine, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Defin sırasında baba Galip Gezer ve anne Zeynep Gezer, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.



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