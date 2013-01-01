Bisikletle 105 günde dünyayı dolaştı, rekor kırdı

Alman sporcu Thomas Grosserichter üç aydan kısa bir süre içinde bisikletle dünyayı dolaşarak rekor kırdı.

Yaklaşık üç ay boyunca 28 bin 500 kilometre bisiklet süren Grosserichter sabah saat 10.00 sularında Almanya'nın başkenti Berlin'e gelmeyi başardı.

Tarihî Brandenburg Kapısı'na varan 27 yaşındaki bisikletçi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Almanya'nın batısındaki Münsterland doğumlu Thomas Grosserichter'in Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa kıtalarında gerçekleşen yolculuğu toplam 105 gün 1 saat ve 4 dakika sürdü.

Guiness Rekorlar Kitabı'na göre bu yolculuk bugüne kadar en kısa 127 günde tamamlanabilmişti.

Grosserichter son kez Almanya'nın batısındaki memleketi Herbern'de mola vermiş ve oradan başkent Berlin'e kadar ara vermeden bisiklet sürmüştü. (Deutsche Welle Türkçe)