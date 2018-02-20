Bisikletiyle, çöp konteynerine çarpan adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bisikletiyle çöp konteynerine çarpan ve yere düşerken kafasını kaldırıma vuran kasksız Hamdi Muslu (59) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aydoğdu Mahallesi Dereköy Çayı yanından Atatürk Bulvarı'na doğru bisikletiyle giden kasksız Hamdi Muslu, bugün saat 12.30'da yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak yere düştü. Muslu, kafasını taş parkeye çarptı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekipleri, Muslu'yu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muslu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

