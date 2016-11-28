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Yaşam

Bisikletini alan polislerin aracını yakmak istedi

Pet şişelerdeki benzini ekip aracının motor kaputuna döken Koldaş, aracı ateşe vermek istediği sırada polisler tarafından engellendi

28 Kasım 2016 12:59

Adana'da elektrikli bisikleti trafik polisleri tarafından plakasız ve ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle el konulan kişi, ekip aracını yakmak isterken yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Özler Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, Mustafa Koldaş'ın (62) elektrikli bisikletine ehliyeti ve plakası olmadığı gerekçesiyle el koydu. 

Bisikleti ekiplerce Yediemin otoparkına götürülen Koldaş, daha sonra yanına benzin alarak ekiplerin bulunduğu yere geldi.

Pet şişelerdeki benzini ekip aracının motor kaputuna döken Koldaş, aracı ateşe vermek istediği sırada polisler tarafından engellendi.

Gözaltına alınan Koldaş, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi'ne götürüldü. 

 

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