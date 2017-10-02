Bisikleti ile çıktığı Türkiye turunda Bingöl'e geldi

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİSİKLETİN ulaşım aracı olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan 30 yaşındaki Ahmet Süğlün, 80 günde Türkiye\'nin 81 ilinde pedal çevirme hedefiyle İzmir\'den başlattığı yolculuğunun 56\'ncı gününde Bingöl\'e geldi.

Bingöl\'de sıcak ve içten karşılandığını belirten Süğlün, \"80 günde 81 il gezmek için İzmir\'den yola çıktım. Yolculuğumun 56\'ncı gününde 60\'ıncı il olan Bingöl\'e geldim. Burada İlyas Hansu kardeşimiz beni ağırladı. Buranın misafirperverliği çok güzel. Bugün 57\'nci günümde, 61\'nci il olan Diyarbakır\'a geçeceğim. Bundan sonra kalan illeri de tamamlayacağım. Şu ana kadar 56 günde yaklaşık 7 bin 500 kilometre yol yaptım. Hedefim; yolculuğumun kalan sürecinde 10 bin kilometreyi tamamlamak olacak. Umarım daha kolay bir yolculuk olur. Bingöl halkına sıcak ve içten karşılama için çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Süğlün\'ü Bingöl\'de ağırlayan İlyas Hansu ise, batıda Doğu illerine karşı önyargının olduğunu belirterek, \"Ahmet kardeşimi haberlerde gördüm. 80 günde devri Türkiye sloganıyla yola çıktığını gördüm. Kendisine sosyal medya üzerinden ulaştım. Bingöl\'e geldiğinde kendisini misafir edeceğimi söyledim. Beni kırmadı. 60\'ncı ilinde Bingöl\'e ulaştı. Elimden geldiğince Bingöl ve kültürünü, halkını anlatmaya çalıştım. Bingöl\'e gelmek isteyenler emin olsun, halkın kapısı açıktır. Doğuya karşı önyargıları kırmaya çalışıyoruz. İnşallah devamı gelecek. Gelecek olan sporcu arkadaşlar varsa, hangi kapıyı çalsalar Bingöl halkının kapısı açıktır. Bundan emin olsunlar\" diye konuştu.

Süğlün, Bingöllüler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Diyarbakır\'a doğru pedal çevirmeye başladı.



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