BisikleTEMA’ya düğün konvoyu çarptı

Küresel ısınmaya karşı bisikletle dünya turuna çıkan çift, doğa koşullarını yendi, düğün koşullarını yenemedi. Bir düğün konvoyu kazası turu bitirdi



Küresel ısınmaya karşı ‘bisikletin motorlu taşıtlara alternatif bir ulaşım aracı’ olduğunu tüm dünyaya duyurmak için İstanbul’dan Sidney’e yola çıkan Gizem Altın ve Amerikalı eşi Bryan Nance Kazakistan’da beklenmedik bir kazayla karşılaştı.



Bir düğün konvoyundaki araç Gizem Altın’a çarptı. Turu yarım kalan Altın, iki yıl bisiklete binemeyecek. TEMA’nın desteğiyle yolculuğa başlayan Altın, “Giderken havai fişekler atıldı ancak döndüğümde kimse bana sahip çıkmadı” diye sitemde bulundu.



‘Sadece tentürdiyot vardı’ Gizem Altın, ‘BisikleTEMA’ adını verdikleri projeyle 10 Mart’ta İstanbul’dan yola çıktı. Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin, Güney Doğu Asya üzerinden Avusturalya’ya gitmeyi planlayan çift, 5 bin kilometre yaptıktan sonra Kazakistan’ın Almati kenti yakınlarında kaza geçirdi.

“Temmuzda Merke Köyü diye bir yerde kaza geçirdim. Düğün konvoyunun ilk arabası bana çarptı. Beni bir köy hastanesine kaldırmışlar. Sadece tentürdiyot vardı hastanede. Kesiklerime dikiş bile atılmamıştı. Suçun bana ait olduğuna dair kâğıt imzalattılar. İğne yapılıyor ancak ne iğnesi olduğu söylenmiyordu. İki hafta uğraştıktan sonra Türkiye’ye gelmeyi başardık. Boynumda beyne giden iki damar yırtılmış. Doktorlar orada ameliyat olsaydım ölebileceğimi söyledi. Döndüğümde yalnız kaldım. Ne sponsorum Genel Yaşam Sigortası, ne de TEMA bana sahip çıkmadı. İki yıl bisiklete binemeyeceğim.”

TEMA Genel Müdürü Deniz Ataç sorumluluğun sigorta şirketinde olduğunu savunarak şöyle konuştu:

“Bizler de üzüldük. Ama Türkiye’deki tedaviler sigorta kapsamında değilmiş. Sigorta poliçesini kendisi imzaladı. TEMA?Vakfı olarak kendi kaynaklarımız var, ona göre hareket etmek zorundayız. Sigorta karşılayamadığı için biz de bir şey yapamadık. Sigorta şirketini defalarca aradık. Ancak sonuç alamadık.”



‘Masrafı karşıladık’



Genel Yaşam Sigortası yetkilileri ise projeye sadece ‘yurtdışı seyahat sigortası’ kapsamında sponsor olduklarını ve seyahat sigortalarının da yurtdışındaki riskleri karşıladığını belirtti. Yetkililer, ‘Gizem Altın’ın yurtdışındaki her türlü masrafını karşıladıklarını’, Türkiye’deki tedavi masrafları konusunda da sadece sigorta şirketlerine yapılan indirimden faydalanmalarını sağladıklarını açıkladı.



