Bisikletçiler hava kirliliğinden nasıl korunabilir?

Philippa Roxby

BBC Sağlık Muhabiri

İşe gidiş-dönüş saatlerinde kent merkezleri diğer taşıtların yanı sıra bisikletlerle de dolup taşıyor.

Hava kirliliğinin kalp sorunu olan insanlarda kalp yetmezliğine yol açtığına dair bir araştırma yayımlandı. O halde bisikletçiler zehirli trafik egzoslarını soluma konusunda ne tür tedbirler alabilirler?

Karbon monoksit, ozon ve nitrojen dioksit gibi gazların yanı sıra egzos dumanı içindeki parçacıkları da engellemek zor iş.

Fakat bunlar akciğerlere girerek kana karışıp sağlığımızı olumsuz etkileyecek zararlı maddelerdir.

İngiltere Tıp Derneği'nden Dr. Viviene Nathanson büyük kentlerde bisikletçi ve yayaların aşırı dozda hava kirliğine maruz kaldığını belirtiyor.

Nathanson, bisiklet sürmenin iyi bir spor olmakla beraber, hızlı ve derin soluma nedeniyle akciğerleri normalden daha fazla dozda hava kirliliğine tabi tuttuğunu vurguluyor.

Maske çözüm mü?

Bisiklet sürerken takılan maskeler iyi bir çözüm gibi görünüyor. Ama ne kadar etkili bunlar?

İngiltere Kamu Sağlığı'ndan Alison Gowers maskelerin etkili olmasında yüze doğru şekilde oturması ve talimatlar doğrultusunda kullanımın önem taşıdığını, ancak akciğer sorunu olanlarda nefes almayı zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Çin'in başkenti Pekin'de yapılan bazı incelemelerde, hava kirliliğinin yol açtığı kalp ve damar hastalıkları riskine karşı bazı maskelerin etkili olabileceği vurgulandı.

Bisiklet maskeleri 10 yıldan fazladır piyasada olmakla birlikte bunları kullanan bisikletçi sayısı fazla değil.



İngiltere Bisikletçiler Derneği'nden Chris Juden maske takıldığında ortay açıkan terleme ve nefes alma güçlüğü gibi şikayetlerin caydırıcı olduğunu ifade ediyor.

Juden, maske filtrelerini düzenli değiştirmenin önemli olduğunu, yoksa bir fayda sağlanmayacağını vurguluyor.

Astımlılar ne yapmalı?

Astım ve bahar nezlesinden muzdarip olanların maskeyi faydalı bulabileceği belirtiliyor. Fakat maske, astım hastaları için sorun olan ozon gibi gazlara karşı koruyamıyor.

Uzmanlar, hava kirliliği yoğun günlerde özellikle astım hastalarını aşırı spordan kaçınmaya çağırıyor.

Kirliliğin etkisini asgariye indirecek bir diğer yöntem ise bisiklet sürerken trafiğin az olduğu bölgeleri seçmek.

Uzmanlar, bütün olumsuzluklara rağmen bisiklet sürmenin sağlık açısından yararının hava kirliliğine maruz kalmanın getireceği risklerden çok daha fazla olduğu konusunda hemfikir.