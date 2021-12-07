Bisikletçi Umut'un ölümüne neden olan sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi

Ankara'da, antrenmandan dönen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak ölümüne neden Çağdaş Şenyüz'ün, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Batıkent Çakırlar Caddesi'nde, geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Şenyüz'ün, yapılan testte, 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Şenyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağdaş Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda; Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve 'kusursuz' olduğu belirtildi. Raporda, Çağdaş Şenyüz'ün ise; alkollü olduğu, yüksek hızla ve trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanması nedeniyle 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Şenyüz hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcı mütalaasını açıkladı

Ankara 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına, tutuksuz sanık Çağdaş Şenyüz ve tarafı avukatları katıldı. Dosyaya giren evrakın okunmasının ardından söz alan Gündüz ailesinin avukatları, sanığın adli kontrol hükümlerini yerine getirmediğini, kaçma şüphesinin olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Umut Gündüz'ün ailesinin avukatlarının talebini reddetti. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının savunma için süre talebi kabul edilerek, duruşma ertelendi. (DHA)