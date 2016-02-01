Bisiklet yarışında 'teknolojik doping'

Belçika'daki Cyclo-cross Dünya Şampiyonası'nda bisikletinde motor düzeneğiyle yakalanan Femke Van den Driessche, 'teknolojik doping' yapma gerekçesiyle en az altı spordan men cezası alacağı bildirildi. Belçika'nın Heusden-Zolder kasabasında düzenlenen 2016 Cyclo-cross Dünya Şampiyonası'nda dün ortaya çıkan bir olay turnuvanın önüne geçti.

Cookson olayı doğruladı: 'Teknolojik doping'

Eurosport'un haberine göre, kadınlar 23 yaş altı kategorisinde mücadele eden Femke Van den Driessche'nin bisikletinin fren bağlantı ayarına motor yerleştirdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili haber yayıncı kuruluş Sporza ve Belçika basınında gün boyu tartışılırken, UCI Başkanı Brian Cookson bugün açıklama yaparak olayı doğruladı.

''Gizleyecek bir şey yok, motor bulundu. Bunun ciddi bir teknolojik doping olduğunu düşünüyoruz'' diyen Cookson, sporcu hakkında gereken işlemleri başlatacaklarını söyledi.

En az 6 ay ceza

Bisiklette motor dopingi tartışması 2010 yılından beri tartışılan bir konu. Ocak 2015'te değiştirilen kurallarla beraber, bisikletinde motor aksamı bulunan sporculara en az 6 ay men ve 20.000-200.000 İsviçre Frankı ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Motorla yakalanan ilk bisikletçi

Bisikletindeki motor desteği ortaya çıkan Van den Driessche, 23 yaş altı kategorisinde Belçika ve Avrupa şampiyonu olmuştu. Yarış öncesinde favoriler arasına gösterilen Belçikalı bisikletçi, dünkü yarışın son turunda yaşadığı mekanik sıkıntı sebebiyle yarışı bırakıp, bisikletiyle yürüyerek yarış alanından çıkmıştı. Yarış sonunda yapılan kontrollerde bisikletindeki motor aksamı ortaya çıkan Belçikalı, bisikletinde motor düzeneğiyle yakalanan ilk bisikletçi olarak da tarihe geçti!

Abisi de dopingli çıkmıştı

Van den Driessche'in bisikletçi olan abisi Niels, doping kullandığı gerekçesiyle aldığı ceza almıştı. Niels'in cezası devam ediyor.