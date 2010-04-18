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Spor

Bisiklet turunu İtalyan Visconti kazandı

46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu İtalyan sporcu Giovanni Visconti kazandı.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - 46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu İtalyan sporcu Giovanni Visconti kazandı.


İstanbul'da 11 Nisan Pazar günü başlayan 1257 kilometrelik parkur, bugün koşulan Alanya - Antalya etabıyla sona erdi.


46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Bisiklet Turu'nu, ferdi genel klasman sıralamasında 32 saat 42 dakika 28 saniyede tamamlayan ISD Neri takımından Giovanni Visconti kazandı.


Genel klasmanda HTC Columbia'dan Tejay Van Garderen ikinci, Fransa'nın Cofidis takımından David Moncoutie üçüncü olurken, ilk üç sporcu, sırasıyla 17 bin 343, 8 bin 771 ve 4 bin 330 avro ödül aldılar.

Turun son etabı olan 166 kilometrelik Antalya - Alanya etabını ise 3 saat 41 dakika 42 saniye derece ile ABD'nin HTC Columbia takımından Andre Greipel birinci tamamladı. Greipel bu turda, 5 etabı birinci olarak bitirdi, ancak genel klasmanda ilk üç sıraya giremedi.

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