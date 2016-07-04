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Dünya
Deutsche Welle

Bisiklet turuna saldırı girişimine mahkûmiyet

2015 yılında Frankfurt’taki bisiklet yarışında saldırı planladığı gerekçesiyle yargılanan Halil D. için karar verildi. Mahkeme delil eksikliğinden sanığı 2,5 yıl hapse mahkûm etti.

04 Temmuz 2016 19:23


Saldırı ihbarı üzerine 2015 yılında kısa süre kala iptal edilmek zorunda kalan Frankfurt'taki bisiklet yarışına ilişkin davada karar açıklandı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, Türkiye asıllı Halil D. için karar verildi.

Halil D. belgelerde sahtecilik, silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan 2,5 yıl hapse mahkûm edildi. İddianamenin ana maddesi olan devlet güvenliğini tehlikeye sokacak şiddet eylemi hazırlamak suçlaması ise yetersiz deliller nedeniyle düşürüldü.

Mahkeme, savcılığın istediği iki yıl dokuz ay cezanın da altında kaldı. 36 yaşındaki Halil D.'nin Almanya'daki Selefi kesim ile irtibatta olduğu belirtiliyor.

Halil D. ve eşi bisiklet yarışında saldırı düzenleyecekleri şüphesiyle gözaltına alınmışlardı. Oberursel'deki evlerine yapılan baskında, bodrum katında farklı silahlar, boru bombası ve patlayıcı maddeler bulunmuştu. 1 Mayıs 2015'te Frankfurt'taki Eschborn finans meydanı etrafında yapılacak bisiklet yarışı iptal edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FrankfurtHalilEyalet Yüksek MahkemesiTürkiyeHalil Almanya SelefiMayısFrankfurt EschbornDeutsche Welle Türkçe DW/ AFP GA/HN

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