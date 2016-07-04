Bisiklet turuna saldırı girişimine mahkûmiyet



Saldırı ihbarı üzerine 2015 yılında kısa süre kala iptal edilmek zorunda kalan Frankfurt'taki bisiklet yarışına ilişkin davada karar açıklandı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, Türkiye asıllı Halil D. için karar verildi.

Halil D. belgelerde sahtecilik, silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan 2,5 yıl hapse mahkûm edildi. İddianamenin ana maddesi olan devlet güvenliğini tehlikeye sokacak şiddet eylemi hazırlamak suçlaması ise yetersiz deliller nedeniyle düşürüldü.

Mahkeme, savcılığın istediği iki yıl dokuz ay cezanın da altında kaldı. 36 yaşındaki Halil D.'nin Almanya'daki Selefi kesim ile irtibatta olduğu belirtiliyor.

Halil D. ve eşi bisiklet yarışında saldırı düzenleyecekleri şüphesiyle gözaltına alınmışlardı. Oberursel'deki evlerine yapılan baskında, bodrum katında farklı silahlar, boru bombası ve patlayıcı maddeler bulunmuştu. 1 Mayıs 2015'te Frankfurt'taki Eschborn finans meydanı etrafında yapılacak bisiklet yarışı iptal edilmişti.