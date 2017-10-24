Bisiklet hırsızını akrep dövmesi ele verdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, apartman girişine bırakılan bisikleti çalarken güvenlik kamerasının görüntülediği 26 yaşındaki Şahin Timurçin, kolundaki akrep dövmesinden belirlenerek yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki bir apartmanın girişindeki bisiklet, kolunda akrep dövmesi bulunan bir kişi tarafından kilidi kırılarak çalındı. Bisiklet sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarında yüzünü gizlemeye çalışan hırsızlık zanlısının kolundaki dövmesinden teşhis ederek daha önce 6 ayrı bisiklet hırsızlığına karışan Şahin Timurçin olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan ve ifadesinde çaldığı bisikletleri 20-50 lira arasında sattığını söyleyen Şahin Timurçin, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.



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