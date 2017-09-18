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Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde girdiği apartmandan ayakkabı ve bisiklet çalan bir hırsız, güvenlik kamerasınca tesbit edildi

18 Eylül 2017 14:52

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde girdiği apartmandan ayakkabı ve bisiklet çalan bir hırsız, güvenlik kamerasınca tesbit edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çerkezköy\'ün İstasyon Mahallesi Hikmet Uğraş Caddesi üzerinde bir sitedeki apartmana elinde poşetle giren bir kişi, poşete çaldığı ayakkabıları koydu. Hırsız çıkışta ise apartman önünde bulunan bisikleti de çalarak ortadan kayboldu. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarını inceleyen apartman yöneticileri, polise giderek şikayette bulundu. Daha önce iki kez aynı siteden bisiklet çalındığı belirten yöneticiler, güvenlik kameraları görüntülerini de polise teslim etti.
Çerkezköy polisi, hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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