Bisiklet Filmleri Festivali 14 Eylül'de başlıyor

Bir kez daha İstanbul'la buluşmaya hazırlanan Bisiklet Filmleri Festivali(Bicycle Film Festival), 14 Eylül Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park'ta Blonde Redhead konseri ile açılış yapıyor. Bu yıl da Hollanda Başkonsolosluğu işbirliği ile gerçekleşecek festival, 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbullulara sinema, müzik ve spora doyacakları 4 gün yaşatacak.



Yesilgazete.org'da yayımlanan habere göre, sinema ve müziğin yanında; geçen yıl geniş kitleleri peşinden sürükleyerek dev bir bisiklet hareketine dönüşen BFF İstanbul Büyükada Bisiklet Turu ise bu yılın beklenen festival etkinliklerinden. 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek tura katılım, bisikleti olan herkese açık! Tur sonunda Aya Nikola Halk Plajı’nda saat 20.00’de başlayacak ilk gösterimde, sekiz kısa film beyazperdede olacak.



Festivalde izleyebileceğiniz filmlerden birisi de İskoçyalı yönetmen Felipe Bustons Sierra’nın yönettiği “Three-legged horses.”

Festival, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Hollanda Şapeli’nde gerçekleşecek kısa metraj bisiklet filmlerinin gösterimleri ile devam edecek.

BFF (Bicycle Film Festival)

Brendt Barbur’ın New York’ta bisiklete binerken yaşadığı otobüs kazasının etkilerini, olumlu bir etkinliğe dönüştürmek istemesi ile 2001 yılında kuruldu. Uluslararası alanda bu yıl 12. yılını kutlayan BFF, bisikletlerin değerinin müzik, sanat ve sinema üzerinden anlaşılması amacıyla, dünyanın önemli şehirlerinde de düzenleniyor ve bu yıl ikinci kez İstanbul’da yapılacak.

Köklerini New York’tan alan ve bugüne kadar Tokyo, Moskova, Atina, Paris, Milano gibi 20’den fazla şehirde yapılan “Bicycle Film Festival”, bisiklet tutkusunu, moda-müzik-sinema gibi farklı disiplinleri, sporu seven şehirli insanları ve çeşitli bisiklet topluluklarını bir araya getiriyor.



FESTİVAL PROGRAM (14 – 17 Eylül 2013)



14 Eylül 2013, Cumartesi, Maçka KüçükÇiftlik Park



17.00 : Kapı Açılış ve Ahu

18.15 : Tufan Demir

19.30 : Kaan Düzarat

21.30 : BLONDE REDHEAD



Program boyunca sürpriz bisiklet showları yapılacak…



Konser ve Gösterinin Bilet Fiyatları:



Öğrenci: 40 TL (sınırlı sayıda)



Tam: 60 TL



Biletler Biletix üzerinden satışa sunuluyor



15 Eylül 2013, Pazar, Büyükada



BFF İstanbul Bisiklet Gezisi Büyükada Turu



16:30 Maltepe İskele



* Maltepe’den binilecek çıkarma gemisi ile Büyük Ada’ya ücretsiz geçiş yapılacaktır.



20:00 PROGRAM 1 BİSİKLET HİKAYELERİ



Aya Nikola Halk Plajı (Gösterim ücretsizdir)



16 Eylül 2013, Pazartesi



18:00 PROGRAM 2 SİNEMATİK KISALAR

20:00 PROGRAM 3 ŞEHİRLİ KISALAR



17 Eylül 2013, Salı

18:00 PROGRAM 4 AY SÜRÜCÜSÜ

20:00 PROGRAM 5 EĞLENCELİ KISALAR



Filmler; Holanda Şapeli, İstiklal Caddesi Postacılar Yokuşu, Beyoğlu adresinde seyredilebilecek…



Bilet Fiyatları:

Film Programları: 10 TL



Biletler Biletix üzerinden satışa sunuluyor.