Bisiklet devriminin hayali



Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergej Sobjanin'e danışmanlık yapan bir şehir planlama mîmarı, Moskova'yı, Avrupa'da bile daha önce görülmemiş bir bisiklet kentine çevireceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili Alman Der Spiegel gazetesinde çıkan haber şöyle:

Moskova Belediye Başkanı, danışmanı olan bir şehir planlama mîmarı ile birlikte yaptığı açıklamada , başkenti 'bisikletlilerin Mekke'sine çevireceğiz' dedi. Bu cüretkâr projenin başarı elde etme ihtimâli ne kadarsa, Kuzey Kore'nin diktatörü Kim Jong Un'un Nobel Barış Ödülü'nü alabilmesi ihtimâli de o kadar.

Bu durum askıya alınmış bekliyor. Zîra Moskova güneşli ve sıcak yazlara tanık olabiliyor, ancak Ekim ayından itîbaren de çok soğuk ve karlı bir kış kendini göstermeye başlayacak. Yedi aylık süre boyunca gökyüzü griye boyanacak ve insanın iliklerine kadar işleyen bir soğuk hüküm sürecek. 11 milyonluk bu şehir haftalarca kara ve buza büründüğünde, arabaya binmeyen ya da en azından metroyu kullanmayan insan zaten, ya mazoşisttir ya da intihara meyillidir.

Anlaşılan ne bölgenin ağır hava koşulları ne de şehrin yoğun nüfusu Belediye Başkanı Sobjanis'i ve mimarını planladıkları bisiklet devriminden alıkoyamayacak. Moskova, daha canlı ve avrupaî bir hal almak zorunda. En azından, bu şekilde düşünen Belediye Başkanı, bunun önümüzdeki Eylül ayında yapılacak seçimlere kadar gerçekleştirilmesi için çok çaba sarf edecek. Bu sayede 2010'dan beri Belediye Başkanlığı yapan Sobjanis bir dönem daha koltuğunu garantilemiş olacak.

Moskova'nın merkezinde eskiden beri bulunan dar bisiklet yollarında bugüne kadar ya yayalardan dolayı bisikletlilerin önü kesildi ya da arabaların park alanı haline geldi.



Bisiklet üstünde hırsız avı



Sergej Sobjanin 2014 sonuna kadar bisiklet yolunun 200 kilometrelik bir kısmının tamamlanacağına dair söz verdi. Moskovalılar yaz başından beri şehir merkezindeki istasyonlardan bisiklet kiralayabiliyorlar. On milyon avro mâaliyetle 100 istasyon kurulmasını öngördüğünü söyleyen Sobjanin, 30 istasyonun faaliyete geçirildiğini açıkladı. Sobjanin, bisikletleri kiralamak için uygulanan prosedürü anlattı. Hatta, şehrin bazı bölgelerinde polislere de bisiklet tahsis edildiğini söyleyen Sobjanin, 'polis bisiklet üstünde hırsız avına çıkıyor, yalnız henüz siren lambaları yok' dedi.

Belediye Başkanı Sobjanis, gazetecilerden oluşan bir grubu Groki Parkı'nda bir gezintiye çıkardı. Yeni bisiklet yollarının güzergâhı hakkında gazetecilere bilgi veren Sobjanis 'Bu bir bisiklet hareketinin başlangıcıdır. Tarihimizde hiçbir zaman böyle bir gelişme olmadı' diye konuştu.