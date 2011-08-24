'Biseksüellik' kanıtlandı

T24 - Yeni bir araştırma kendilerini biseksüel olarak tanımlayan erkeklerin hem kadınları hem de erkekeleri çekici bulunduklarını ilk kez resmi olarak ortaya koydu ancak bu sonuç biseksüelleri şaşırtmış görünmüyor.



Northwestern University’de yapılan yeni araştırmayla 2005 yılındaki bulguları doğrulayan uzmanlar, ‘erkek biseksüellerin var olduğuna’ kanaat getirdi.



Çekiciliğin sadece bir cinsiyete karşı olmayabileceğini iddia eden biseksüeller içinse bu bulgular hiç de yeni değil. Zira biseksüeller onları bugüne kadar homoseksüel olarak görenleri ve toplumdaki varlıklarını kabul etmeyenlere kızgınlar.





Eski araştırma homoseksüellerle biseksüelleri bir tutuyordu



Biological Psychology internet sitesinde yayınlanan çalışma, her iki cinsiyetten de en az iki kişiyle birlikte olma tecrübesine sahip biseksüelleri kapsıyor. Araştırmaya katılan erkeklere, erkek ve kadın biseksüellerin cinsel ilişkileri izletiliyor ve erektil tepkileri tespit ediliyor.



2005’te yapılan çalışmada homoseksüellerle biseksüellerin tepkilerinin benzemesine karşın, yeni çalışma biseksüel erkeklerin hem erkek hem de kadın videolarına tepki verdiğini ortaya koydu. Diğer taraftan heteroseksüellerin ise sadece karşı cins videolarına tepki verdiği bir kez daha kanıtlandı.



Indiana State University emekli psikoloji profesörü Jerome Cerny de bu videoları izleyen biseksüel erkeklerin heteroseksüel ve gay erkeklerle kıyaslandığında daha çok genital tepki verdiğini belirtti. Araştıma farklı biseksüel bireylerin farklı tepkiler sergilediğini de ortaya koydu.





Biseksüeller 'toplumda varız' diyecek



Biseksüel erkeklerin hem erkek hem de kadınların seksüel, romantik ve duygusal cazibelerinden etkilenebileceğini ortaya koyan çalışma biseksüelliğin bilimsel olarak kanıtlandığı ve varlığının kabul edildiği ilk çalışma olarak bilim tarihindeki yerini aldı.



2005’teki araştırmadan sonra bilim adamlarının kendilerini tam olarak anlamadığını düşünen biseksüeller, yeni araştırma ile rahat bir nefes almış oldu. Uzun süredir toplumdaki varlıklarını göstermek için çaba gösteren biseksüeller, bu bilimsel çalışma ile varlıklarının kabul edilmesi konusunda büyük bir avantaj yakalamış gibi görünüyor.





