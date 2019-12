'Biseksüel Gandi karısını vücut geliştirmeci için terk etti'

T24- Joseph Lelyveld'ın "Great Soul: Mahatma Gandhi And His Struggle With India" isimli Gandi biyografisinde çarpıcı iddialar yer alıyor. Kitaba göre, Gandi’nin biseksüel olduğu ve karısını Alman Yahudisi bir vücut geliştirmeci için terk ettiği iddia edildi.









Joseph Lelyveld’ın kaleme aldığı biyografide Hint özgürlük hareketinin lideri Gandi'nin vücutçu Hermann Kallenbach'a çok aşık olduğu ve ona "Vücudumu nasıl da tamamen ele geçirdin, bu tamamen kölelik" dediği öne sürülüyor.

Daily Mail'in haberine göre, Kallenbach Almanya'da doğdu ancak sonradan Güney Afrika'ya göç etti ve orada zengin bir mimar oldu. Gandi de orada çalışıyordu ve Kallenbach onun en yakın öğrencilerinden biri haline geldi.









İkili Kallenbach'ın Güney Afrika'da inşa ettiği evde 2 yıl süreyle bir arada yaşadı. Aralarındaki sevgi günden güne o kadar büyüdü ki dünyadan sakladıkları büyük bir aşka dönüştü.

‘Great Soul: Mahatma Gandhi And His Struggle With India’ (Büyük ruh: Mahatma Gandi ve Hindistan mücadelesi) adlı kitapta, 13 yaşındayken 14 yaşındaki Kasturbai Makhanji ile evlenen Gandi'nin dördüncü çocuklarının ardından Kallenbach'la birlikte olabilmek için eşinden ayrıldığı iddia ediliyor.

Biyografi'ye göre Gandi, 1908-1910 yılları arasında Alman mimar ve vücutçu Kallenbach ile birlikteydi.

Kitapta sebebi tam belli olmamakla beraber Gandi'nin vazelin ve pamuğun kendisine Kallenbach'ı hatırlattığını yazdığı da belirtiliyor.