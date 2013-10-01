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Biscolata erkeği camdan atladı!

Carlos Martin, yaşadığı Madrid'den Forum Fashion Week'te mankenlik yapmak için İstanbul'a geldi

01 Ekim 2013 19:17

Rol aldığı reklamla kısa sürede üne kavuşan oyuncu-model Carlos Martin, birinci kattaki evinin penceresinden havuz atladı. 
 
Biscolata reklamıyla tanınan ardından Yağmurdan Kaçarken adlı dizi filmde başrol oynayan Carlos Martin, yaşadığı Madrid'den Forum Fashion Week'te mankenlik yapmak için İstanbul'a geldi. 
 
Birkaç günlüğüne geldiği İstanbul'da arkadaşının evinde kalan Carlos, arkadaşlarına ilginç bir pazartesi şov yaptı. çamaşırıyla arkadaşının birinci kattaki evinin penceresine çıkan Carlos, arkadaşlarının bakışları arasına kendini aşağıdaki havuza bıraktı.

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