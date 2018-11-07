BIS/Carstens: Kripto para birimleri basit yazılım algoritmaları

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens, kripto para birimlerinin “basit yazılım algoritmaları” olduğunu söyledi.

Carstens, ABD’nin Miami kentinde yaptığı açıklamada, merkez bankalarının ödeme sistemlerine yönelik yeni reformlarını değerlendirirken, söz konusu reformların kripto para birimleri gibi dijital varlıklardan daha büyük ekonomik değer taşıdığını söyledi. Carstens, kripto para birimleri piyasalarında uzun bir süredir görülen dalgalanmaya dikkat çekerken, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kripto para birimlerinin kullanımı oldukça yanlış yönlendirici bir etkiye sahip. Bitcoin, Ether ve Tether gibi kripto para birimleri, paranın ana işlevleriyle uyuşmuyor. Hiçbir kripto para birimi gerçek bir ödeme sistemi değildir ve geçen yıl piyasa değerinde görülen düşüşle bunu hepimiz görmüş olduk. Kripto para birimleri yatırımcılarının satın aldığı şey, basit bir yazılım algoritmasından başka bir şey değil.”

Konuşmasında perakende ödeme sistemlerine değinen Carstens son 16 yılda kart ödeme sistemlerinin oluşturduğu değere dikkat çekti ve ekledi:

“Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPIM) verilerine göre kart ödemelerinin oluşturduğu değer 2016 yılında küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 25’ini oluşturdu, bu rakam 2000 yılında, yüzde 13’tü. Mobil telefon uygulamalarındaki artışın da nakitsiz ödeme rakamlarının yükselmesinde büyük etkisi var.”

Merkez bankalarının var olan ödeme altyapılarındaki yeniliklerin blockchain (blok zinciri) alanındaki çalışmalara göre daha üstün olduğunu vurgulayan Carstens, “Ödeme sistemleri kripto dünyasındaki gelişmelere göre daha az dikkat çekse de, paranızın korunması için yeni donanım ve yazılım programlarının oluşturulması, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve ekonominin korunması çok büyük önem taşıyor” dedi.