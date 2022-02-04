BİSAM: Asgari ücretlinin alım gücü gıdada yüzde 8,3 düştü

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) madde fiyatları, TÜFE ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı şubat ayına ilişkin "Asgari Ücretli Alım Gücü Dönem Raporu"nu açıkladı. Buna göre asgari ücretlilerin alım gücü gıda da yüzde 8,3 oranında azaldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücretinin yüzde 50 artışla 4 bin 253 liraya çıktığını duyurmuştu.

Alım gücü kaybında margarin ilk sırada

BİSAM'ın verilerine göre söz konusu zamlı asgari ücretli bir işçi zamlı geliri ile geçen yıla göre yüzde 37 daha az margarin alabiliyor.

Söz konusu dönem için patateste alım gücü kaybı yüzde 36, tavuk etinde alım gücü kaybı yüzde 26 oldu. Sütte alım gücü kaybı yüzde 13.4, ekmek ve yumurtada yüzde 10 oldu. Eve giren 10 süt ve yumurtadan biri azaldı. Asgari ücretinin, kömür karşısında ise alım gücü kaybı yüzde 42’yi buldu.

"Asgari ücretli yine enflasyona ezdirildi"

"Asgari ücretli yine enflasyona ezdirildi" denen raporda iki çocuklu ve eşi çalışmayan bir asgari ücretlinin alım gücüne ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı:

"4 bin 253 liralık asgari ücretin geçen yılki alım gücünü margarin karşısında kazanabilmesi için en az 6 bin 704 lira, tavuk eti karşısında kazanabilmesi için en az 5 bin 728 lira ve patates karşısında kazanabilmesi için en az 6 bin 610 lira olması gerekiyor.

Aynı miktar yumurta alabilmesi için ise 4778 lira, aynı miktar süt alabilmesi için 4860 lira, aynı miktarda dana eti alabilmesi için 4522 lira, aynı miktar ekmek alabilmesi için 4719 lira olması gerekmektedir.

Aynı miktar kömür almak için ise asgari ücret 7356 lira olmalıdır.

Ekmek ve tahıl ürünleri alabilmesi için asgari ücretin 5650 lira, aynı miktar et alabilmesi için 5667 lira, aynı miktar katı ve sıvı yağ alabilmesi için 6927 lira, aynı miktarda süt ve süt ürünleri alabilmesi için 6027 lira, aynı miktar sebze alabilmesi için 4896 lira olması gerekmektedir."

Meyve hariç tüm gruplarda alım gücü düştü

Rapora göre söz konusu asgari ücretli ailesi, geçen yıla göre, meyve haricinde tüm gıda gruplarında da alım gücünü kaybetti. Sebzede alım gücü kaybı yüzde 9.39, ekmek ve tahıllarda yüzde 9.8, sıvı ve katı yağlarda yüzde 15.2, ette yüzde 11.9, süt, peynir, yumurta grubunda yüzde 13.9 oldu.