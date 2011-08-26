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Yaşam

Birsöz'ün 35. kez tayini çıktı (FOTOĞRAFLI) NEVŞEHİR (A.A)

26 Ağustos 2011 18:25

-Birsöz'ün 35. kez tayini çıktı (FOTOĞRAFLI) NEVŞEHİR (A.A) - 26.08.2011 - Daha önce 34 kez görev yeri değiştirilen ve her defasında mahkeme kararıyla görevine dönen Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Velettin Birsöz'ün 35. kez tayini çıktı.  Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Velettin Birsöz, Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne atandı. Birsöz'den boşalan Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine de Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör getirildi. Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne atanan Velettin Birsöz'ün bu kararname ile 35. kez tayini çıkmış oldu. Daha önce 34 kez görev yeri değiştirilen ve en son 2009 yılında tayini çıkan, ancak her defasında mahkeme kararı ile görevine geri dönen Birsöz, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine 1996 yılında başladı. Atamanın ardından yıllık izne ayrılan Birsöz'ün, tayinin iptali için yeniden mahkemeye başvuracağı öğrenildi.

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