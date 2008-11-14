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Birsel, isyan etti

Avrupa Yakası’nın son yayınlanan bölümünde sansürlenmesi Gülse Birsel’i kızdırdı: Seyirciye, oyunculara saygısızlık yapıldı

14 Kasım 2008 02:00

Avrupa Yakası’nın son yayınlanan bölümünde ’salak’, ’gerizekalı’ gibi kelimelerin biplenerek sansürlenmesi dizinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel’i kızdırdı: Seyirciye, yazara ve oyunculara saygısızlık yapıldı

Vatan Gazetesi'nde Zehra Çengil imzası ile yayınlanan habere göre, önceki akşam Avrupa Yakası başlamadan önce RTÜK’ün Türkçe’nin kötü kullanıldığı gerekçesiyle daha önceki bir bölüm için verdiği uyarı yazısı yayınlandı. Ne olduysa bundan sonra oldu ve dizi başlar başlamaz ’bip’ sesleri birbirini izledi.

Dizi boyunca yaklaşık 70-80 kez bu sesi duyan izleyiciler, kanalı telefon yağmuruna tuttu. Sonunda gerçek anlaşıldı. Dizinin o akşamki bölümünde yer alan “manyak”, “aptal”, “gerizekalı”, “çüş”, “Salak” gibi kelimelerin ’bip’lendiği ortaya çıktı. Dizinin fanatik hayranlarının binlerce mail ve telefonla protestosu senarist-oyuncu Gülse Birsel’i çok üzdü:

“RTÜK dizinin önceki bir bölümünde arka arkaya kullanılan argo kelimeler için atv’yi uyarmış. Bu uyarı üzerine de atv işi abartmış, vur deyince öldürmüş. Çizgi filmlerde bile kullanılan kelimelerin hepsini yok etmiş. Bu yapılan seyirciye, yazara ve oyunculara büyük saygısızlıktır. İzlerken çok rahatsız oldum. Hepimizin morali bozuldu.

Reklam arasında Adanalı dizisinin tanıtımı çıkıyor. Orada Oktay Kaynarca ’anasını satayım’ diyor. Atv yöneticileriyle görüştük. Onlar da sansürün çok abartılı olduğunu tepkimizden sonra anladılar. Dizinin bu bölümü cuma günü (bugün) kesintisiz yayınlanacak. Dizimiz bir ailenin gönül rahatlığıyla seyredebileceği tek iştir. Üstelik bunu söyleyen de RTÜK Başkanı. Daha 2 hafta önce arayıp Dilber Hala’yla ilgili beni tebrik etti. ’Ailemle birlikte seyredebildiğim ender işlerden’ dedi.”

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