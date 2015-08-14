Birol Ünel'e yönetmen arkadaşı evini açtı

Önceki gün Berlin sokaklarında kaldırımda yatarken objektiflere takılan aktör Birol Ünel'e, Köln'de yaşayan yönetmen arkadaşından evinde kalması konusunda yardım teklifi geldi. Ünel, kendisini davet eden arkadaşının evinde kalmak için Köln'e gitti.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Türk yönetmen ve senaryo yazarı Hüseyin Yiğit, Birol Ünel'e bir mesaj atarak, kendisini Köln'e çağırdı. Sibel Kekilli ile başrol paylaştığı Duvara Karşı filmiyle adını duyuran Ünel'e daha önce de iş konusunda birçok kez aracılık yapan yönetmen Hüseyin Yiğit, "Birol benim arkadaşım. Kendisini çok seviyorum” dedi.

Yönetmen arkadaşı tarafından tren istasyonunda karşılanan Ünel, “Başımı tekrar bir çatının altına sokacağım için memnunum” dedi.

Bild gazetesinde de yer almıştı

Oyuncu Ünel, önce anahtarını kaybettiği için sokakta yattığını söylemiş, daha sonra ise maddi yetersizlik nedeniyle dışarıda kaldığı ortaya çıkmıştı. Alman Bild gazetesi, Ünel’in ‘Duvara Karşı’ filminde canlandırdığı ‘sarhoş, umutsuz adam Cahit’ karakterine atıfta bulunarak “Filmdeki rolü gerçek oldu” ifadesini kullanmıştı.

53 yaşındaki Ünel, yönetmen Fatih Akın tarafından çekilen Duvara Karşı, Aşka Ruhunu Kat (Soul Kitchen) ve Temmuz’da filmleriyle adını duyurmuştu. Alkol sorunu olduğu bilinen oyuncu, sokakta yatmasına ilişkin olarak, “Bu bir zavallılık. Hayatımı yeniden organize etmem ve kendime yeni bir kulübe bulmam lazım” demişti.

Alkol sorunu olduğu bilinen Ünel, konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada, “Artık alkolü biraz daha azalttım. Günde en fazla 4-5 bira içiyorum” dedi.

Birol Ünel kimdir?

1961 Mersin doğumlu olan Birol Ünel 1968 yılında Almanya’ya göç eden bir ailenin çocuğudur. Almanya’nın Bremen kentinde büyüyen Birol Ünel temel eğitiminden sonra parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi aldı. Daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na yazıldı. 1987 yılında Yolcu “Der Passagier” filmiyle sinemaya adım ve 1992 yılında Berlin Tiyatrosunda “Caligula” oyununda yer aldı.

Birol Ünel 1994 yılında Berlin Rosa Luxemburg Platz’da tekrar “Die Nibelungen – Born Bad“ oyununda sahneye çıktı. 2000 yılında Fatih Akın’ın yönettiği “Im Juli” filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı ve özellikle Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmindeki rolü ile büyük beğeni topladı.