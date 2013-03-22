Birmanya'da Müslüman-Budist çatışması

Birmanya'da iki gündür Müslümanlar ile Budistler arasında çıkan olaylar nedeniyle ülkenin orta kesimlerindeki dört ilçede olağanüstü durum ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olağanüstü halin polisin olayların başladığı Mektila kentinde asayişin sağlamasına yardımcı olacağı bildirildi.

Ülkenin merkezinde, büyük bir müslüman nüfusu olan Mektila'da çıkan çatışmalarda en az 20 kişinin öldüğü ve camilerin ateşe verildiği bildiriliyor.

Polis, Çarşamba günü Budist bir çift ile müslüman bir kuyumcu arasında çıkan tartışmanın kısa sürede yüzlerce kişiyi sokağa döken bir çatışmaya dönüştüğünü söylüyor.

Kalabalıkların camiler de dahil olmak üzere, müslümanları ait binaları ateşe verdiği ve sokaklarda çatışma çıktığı bildirildi.

Yetkililer, şiddet olayları üzerine gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bir yetkili de BBC'ye polisin, silah taşıyan birçok Budisti tutukladığını söyledi.

Son olaylar Birmanya'da, geçen yıl Arakan'da yaklaşık 200 kişinin ölümüne yol açan çatışmalardan bu yana farklı dini gruplar arasında çıkan en büyük çatışma oldu.

Polis, ölenlerden birinin Çarşamba günü ağır yanık yaraları alan bir budist rahibi olduğunu bildirdi.

Yerel bir yetkili de Birmanya'da Arakan'daki şiddet olaylarından bu yana müslümanlarla Budist çoğunluk arasında gerginlik olduğuna dikkat çekti.

Arakan'da geçen yıl Budistler ve Birmanya vatandaşı olarak kabul edilmeyen Arakanlı Müslümanları arasında çatışma çıkmıştı.

Mektila sakinleri kentteki şiddet olaylarının herkesi etkilediğini belirtiyor.

Maung Maung adındaki bir Budist, "çok üzgünüm, çünkü bu olanlar sadece bir kişinin başına gelmiyor, hepimizi etkiliyor" diye konuştu.

Arakan'daki olaylar, budistlerin ağırlıkta olduğu ülkede din temelindeki çatışmaların yaygınlaşacağı endişesini uyandırmıştı.

Birleşmiş Milletler, bu ayın başlarında bu tür şiddet olaylarının Birmanya'da 2011 yılında askeri rejim sona erdikten sonra başlatılan demokratik reformları tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.



BBCTürkçe