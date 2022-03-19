T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Birlikten Berekete" projesi geliyor: Kullanıcılar, en ucuz ve en yakın ürünün nerede olduğunu haritada görecek

19 Mart 2022 09:19

Tüketicilerin belirli temel ürünleri ucuza almasını sağlayacak "Birlikten Berekete" projesi yaşama geçiriliyor.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre, vatandaşlar, bu uygulamayla satış noktalarını, ürün kategorilerini filtreleyerek kolay arama yapabilecek, en ucuz ve en yakın ürünün nerede olduğunu haritada görebilecek. Yeni ürünler, işyerleri, ön plana çıkanlar da haritada yer alacak. Uygulamada, toplam alışveriş tutarını hesaplayacak hesap makinesiyle "en ucuz ve en yakın nerede" haritası olacak.

Programa yeni katılan ürünler, işyerleri ve ön plana çıkan ürünler için arama çubuğu özelliği bulunacak.

 

birlikte bereketeprofehazine ve maliye bakanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24