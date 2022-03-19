"Birlikten Berekete" projesi geliyor: Kullanıcılar, en ucuz ve en yakın ürünün nerede olduğunu haritada görecek

Tüketicilerin belirli temel ürünleri ucuza almasını sağlayacak "Birlikten Berekete" projesi yaşama geçiriliyor.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre, vatandaşlar, bu uygulamayla satış noktalarını, ürün kategorilerini filtreleyerek kolay arama yapabilecek, en ucuz ve en yakın ürünün nerede olduğunu haritada görebilecek. Yeni ürünler, işyerleri, ön plana çıkanlar da haritada yer alacak. Uygulamada, toplam alışveriş tutarını hesaplayacak hesap makinesiyle "en ucuz ve en yakın nerede" haritası olacak.

Programa yeni katılan ürünler, işyerleri ve ön plana çıkan ürünler için arama çubuğu özelliği bulunacak.