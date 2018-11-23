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Birlikte yaşayan çiftin boğularak öldürülmesiyle ilgili 1 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde işçi emeklisi Hasan Hüyük (66) ve Hatice Korkmaz (72), birlikte yaşadıkları evde boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında O

23 Kasım 2018 23:21

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Zile ilçesinde işçi emeklisi Hasan Hüyük (66) ve Hatice Korkmaz (72), birlikte yaşadıkları evde boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında O.K. (36), gözaltına alındı. Hatice Korkmaz\'ın, O.K.\'yı birlikte yaşadığı Hasan Hüyük\'e oğlu olarak tanıttığı öğrenildi.
Olay, geçen 20 Kasım\'da Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede Şeyhali Mahallesi\'ndeki müstakil evde yaklaşık bir aydır birlikte yaşayan Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz\'dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, Hüyük ve Korkmaz\'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Polisin ilk incelemesinde, Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz\'ın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet izine rastlanmadı. Hüyük ve Korkmaz\'ın cansız bedenleri, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside ise Hüyük ve Korkmaz\'ın boğulduğu belirlendi.
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Hüyük\'ün cenazesi, dün öğle namazının ardından Zile\'de, Hatice Korkmaz\'ın cenazesi ise Ankara\'da toprağa verildi. 
Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin yaşadığı evden en son O.K.\'nın çıktığı belirlendi. Bunun üzerine polis, cinayetle ilgili olarak O.K.\'yı Niğde\'deki evinde gözaltına aldı. Olayda hayatını kaybeden Hatice Korkmaz\'ın O.K.\'yı birlikte yaşadığı Hasan Hüyük\'e oğlu olarak tanıttığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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