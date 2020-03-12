Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi "Sınırları açın" talebiyle Kadıköy'de eylem yapacak

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, sınırların açılması talebiyle 14 Mart'ta Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yapacak.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından sığınmacılar, Yunanistan sınırına doğru hareket etti. Birçok sığınmacı Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle Türkiye'ye geri gönderildi. Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, 12 Mart Perşembe günü saat 20.05'te, #sınırlarıaçın, #opentheborders hashtag'leri ile sosyal medya kampanyası da yapacak.

İnisiyatif'ten yapılan açıklamada, "Hem Suriye hem de Yunanistan sınırında korkunç bir insanlık krizi yaşanıyor. Daha büyük felaketlere gebe bu durum ticari ve siyasi değil, acil insani müdahalelerle hafifletilebilir" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İdlib’de uzun süredir devam eden ve geçtiğimiz günlerde sonuçları çok ağır bir hal alan çatışmalar, Suriye’de yaşanan insani krizi daha da derinleştirdi . Savaşın şiddetlenmesiyle, hayatını kaybeden, yaralanan ve yerinden edilen insanların sayısında dramatik bir artış yaşanıyor. Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce sivil, oldukça zor koşullar altında hayatta kalmaya çabalıyor.



Suriye sınırında süren bu insani krize, Türkiye’de bulunan göçmenlerin savaş kozu ve şantaj aracı olarak sınıra taşınması ve Avrupa Birliği’nin kendi sınırlarını göçmenlere kapatma ikiyüzlülüğü eklenince, tüm dünyanın gözü önünde sınırlar arasına sıkışmış bir can pazarı oluştu.



Hem Suriye hem de Yunanistan sınırında korkunç bir insanlık krizi yaşanıyor. Daha büyük felaketlere gebe bu durum ticari ve siyasi değil, acil insani müdahalelerle hafifletilebilir:



- Savaştan kaçarak Türkiye sınırına sığınan insanlar için sınırlar açılmalı, sığınmacıların yaşam hakkına saygı gösterilmelidir.



- Suriye’deki çatışmalar derhal durdurulmalı, Türkiye dahil tüm dış güçler ülkeyi terk etmeli ve Suriye halkının kendi geleceğini özgürce ve demokratik şartlar altında tayin edebileceği koşullar yaratılmalıdır.



- Türkiye, Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ne koyduğu sınırlamayı kaldırmalı ve mültecilik statüsünü tanımalıdır.



- Avrupa devletleri, Türkiye’yi sınır bekçisi olarak tutma politikasına son vermeli ve kapılarını göçmenlere açmalıdır.



- Göçmenleri Türkiye’ye hapseden, AB-Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması iptal edilmelidir.



- Göçmenlerin kaçak ve tehlikeli yollarla Yunanistan sınırına yönlendirilmesine derhal son verilmelidir.



Sınırlarda yaşanan felaketi “duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz”. Buna dur demek ve yaşam hakkını savunmak için 14 Mart’ta buluşuyoruz. İnsan hayatı ve onuru her şeyin üstündedir."