Birlikte Yaşama Ödülleri sahiplerini buldu

T24- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Farklılıklarımızla birlikte yaşama kültürünü geliştirmeye ihtiyacımız var. Zaten bu bizim genlerimizde, kültürümüzde var'' dedi.



Gazeteciler ve Yazarlar Vakfınca Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ''Birlikte Yaşama Kültürüne Katkı'' ödülleri töreninde; ''Bilimsel Çalışma'' dalında Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etütler Vakfı Başkanı Can Paker, ''Edebiyat'' dalında Elif Şafak, ''Medya'' kategorisinde Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yıldıray Oğur, Milliyet Gazetesi Yazarı Hasan Cemal, Açık Radyo'nun kurucularından ve Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, ''Toplumsal Alanda Örnek Davranış veya Girişimler'' alanında Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, ''Görsel İşitsel Sanatlar ve Sahne Sanatları'' dalında Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık, ''Güneşi Gördüm'' filminin yönetmeni ve senaristi Mahsun Kırmızıgül, ''Spor'' kategorisinde eski Futbol Federasyonu Başkanı merhum Hasan Doğan ve Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ödüle layık görüldü.



Ertuğrul Sağlam'a ödülünü veren TBMM Başkanı Şahin, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemde Hasan Doğan ile mesai sarf ettiklerini, Türk futbolu için çalıştıklarını, Doğan'ın çok genç yaşta hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.



Şahin, birlikte yaşamanın herkesin temel arzusu olduğunu vurgulayarak, insanların İstanbul'un yollarını süsleyen çiçekler gibi ''farklılıklarıyla birlikte yaşaması'' gerektiğini belirtti.



TBMM Başkanı Şahin, ''Farklılıklarımızla birlikte yaşama kültürünü geliştirmeye ihtiyacımız var. Zaten bu bizim genlerimizde, kültürümüzde var. İnanıyorum ki bu ödüllerin de katkısıyla birlikteliği sağlayıp, Türkiye'yi daha da ileriye götüreceğiz'' diye konuştu.



Şahin, Ertuğrul Sağlam'dan da Süper Lig kupasını Bursa'ya götürmesini istedi. Hasan Doğan'ın eşi Aysel Doğan'a ödülü veren Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da Hasan Doğan'ın spor dünyası ve Türk dünyasına kazandırdıklarından ziyade insani hasletleri ve örnek kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurduğunu söyledi.



Ödülünü Orhan Gencebay'dan alan Mahsun Kırmızıgül ise müzik ve sinema yaşamında barışın, dostluğun yanında yer aldığını, ''ötekileştirmeye'' karşı olan ''Güneşi Gördüm'' filmini kardeşliğe ve barışa adadığını kaydetti.



Ödül alan isimlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan seçici kurulda sanatçı Ediz Hun, müzisyen Garo Mafyan, şair Hilmi Yavuz, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, yazar Mario Levi, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Tarhan, yazar Ömer Laçin, eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç ve yazar Ümit Fırat yer aldı.



Geceye İstanbul Valisi Muammer Güler, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Edibe Sözen ve Reha Çamuroğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



