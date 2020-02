Birlikte yaşadığı kadının kız çocuğuna cinsel istismardan beraat etti

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca ilçesinde, birlikte yaşadığı Y.K. (34) isimli kadının C.Y. (6) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan G.K. (38), beraat etti.

Buca\'nın Kuruçeşme Mahallesi\'nde oturan G.K.\'nin, birlikte yaşadığı Y.K.\'nin kızı C.Y.\'ye 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. C.Y.\'nin biyolojik babası olan M.Y., kızının, istismara uğradığını kendisine anlattığını belirterek, iddiayı yargıya taşıdı. M.Y., olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. G.K. hakkında, \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz sanık G.K., C.Y.\'nin babası M.Y. ve annesi Y.K. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemeye esas hakkında mütalaasını sunan savcı, G.K.\'nin, Y.K.\'nin kızı C.Y.\'ye cinsel istismarda bulunduğuna dair kuşkudan uzak, inandırıcı, somut, yeterli ve kesin delil veya emare bulunmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Son savunmasını yapması istenen G.K. de \"Yeri geldi hastalandı, hastalığıyla ilgilendim. Soydum, giydirdim, ateşlendi, havluya sardım, hastaneye götürdüm. Altına yaptı, temizledim. 4,5 yaşında hala altına yapıyordu, annesi çalıştığı için mecburen altını değiştirmem gerekiyordu, değiştirdim\" dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin yetersizliğinden G.K.\'nin beraatine karar verdi.