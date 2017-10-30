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Birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Nazmiye Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini su kuyusuna atan 68 yaşındaki Osman Aslan tutuklandı

30 Ekim 2017 18:11

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Nazmiye Yıldız\'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini su kuyusuna atan 68 yaşındaki Osman Aslan tutuklandı.
Döşemealtı İlçesi Karaveliler Mahallesi\'nde oturan Osman Aslan, geçen cumartesi günü saat 16.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak, 3 yıldan bu yana birlikte yaşadığı Nazmiye Yıldız\'ı öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine verilen adrese giden jandarma ekipleri, Osman Aslan\'ı gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Osman Aslan\'ın yer göstermesi üzerine Nazmiye Yıldız\'ın cesedi, Kaklıkaltı Mevkii\'ndeki bir su kuyusunda bulundu. Yıldız\'ın cesedi, çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı, jandarma ve sağlık görevlilerinin incelemesinin ardından Yıldız\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
\"SÜREKLİ PARA İSTİYORDU, ÖLDÜRDÜM\"
Osman Aslan jandarmaya verdiği ifadede, cinayeti 27 Ekim Cuma günü saat 15.00 sıralarında işlediğini söyledi. Nazmiye Yıldız ile 3 yıldır beraber olduğunu anlatan Aslan, şöyle dedi:
\"Sürekli benden para istiyordu. Son olarak 35 bin lira istedi. Bunun üzerine tartıştık. Her zaman yanımda taşıdığım bıçakla 3 kez boynundan, 1 kez karnından bıçaklayarak öldürdüm. Cesedini daha sonra bana ait tarladaki su kuyusuna attım.\"
\"TUTUKLANDI\"
Osman Aslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi sonra adliyeye sevk edildi. Osman Aslan savcılık ifadesinden sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Nazmiye Yıldız\'ın cenazesi ise otopsi işleminden sonra Kurşunlu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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