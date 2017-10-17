Birlikte yaşadığı kadını boğazından ve sırtından bıçakla yaraladı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde 22 yaşındaki Ü.K., birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Fatma Akar\'ı boğazından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak yaraladı. Genç kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Ü.K., gözaltına alındı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere mevkiindeki TOKİ Sosyal Konutları\'nda meydana geldi. Konutlardaki D-2 Blok\'ta oturan Ü.K., 7 aydır nikahsız birlikte yaşadığı Fatma Akar\'la henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.K. evdeki ekmek bıçağıyla Akar\'ı boğazından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak yaraladı. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fatma Akar, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ü.K. ise polis tarafından evde gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.



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