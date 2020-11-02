Birlikte yaşadığı kadın, kahvaltı hazırlamadı diye kafa atıp, bıçakladı!

Adana'da, Volkan K., kahvaltı hazırlamadığını öne sürdüğü birlikte yaşadığı Gül G.’yi (21), dövüp, burnundan bıçakladı. Yaralanan Gül G. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Volkan K., tutuklandı.

​Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Gül G., birlikte yaşadığı Volkan K. kendisinden kahvaltı hazırlamasını istedi. Gül G. ise bir yakınını kaybettiği ve taziyeye gideceğini belirterek, kahvaltı hazırlayamayacağını söyledi.



Bunun üzerine Volkan K., Gül G.'ye kafa atıp, yumruklayarak darbetti. Volkan K. daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla Gül G.'yi burnundan yaraladı.



Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gül G., ardından hastaneye kaldırıldı.

Volkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gül G., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, Volkan K. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)