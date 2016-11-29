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Yaşam

Birlikte olduğu kadınının çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı

"Annemin sevgilisi bana ve kız kardeşlerime cinsel istismarda bulundu"

29 Kasım 2016 16:23

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde eşi cezaevinde bulunan 29 yaşındaki S.B. adlı kadınla birlikte olan 27 yaşındaki T.K., kadının ikisi kız, üç çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, Bandırma’da, pazarcılık yapan T.K., uyuştucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan K.A.’nın eşi S.B. ile birlikte olmaya başladı. İddiaya göre T.K. ile girdiği ilişki sonucu hamile kalan S.B. cezaevinde bulunan eşinden dünyaya gelen yaşları 3 ile 5 olan kızçocukları ile 9 yaşındaki oğlunu, koruma altına alınması için Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü’ne verdi. Ardından çocuklar koruma altına alındı.

 

Koruyucu aile ortaya çıkardı



Olay, üç çocuktan erkek olanın verildiği koruyucu aileye, "Annemin sevgilisi bana ve kız kardeşlerime cinsel istismarda bulundu" demesi üzerine ortaya çıktı. Koruyucu ailenin savcılığa şikayeti üzerine T.K., Bandırma polisi tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamasında yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen T.K., ’Küçük yaşta çocuklara cinsel istismar’ suçundan çıkartıldığı Nöbetci Sulh CezaHakimliği’nce tutuklanarak cezaevine kondu. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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