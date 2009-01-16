Birlikte ilk fotoğraf

Futbol hayatına İngiltere Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'da devam eden Tuncay Şanlı, kurban bayramı tatilini de sevgilisi Selen Sevigen ile birlikte Londra'da geçirdi. Ve önceki gün, bu sürpriz aşkın ilk kez o tatil öncesinde, havalimanında objektiflere takıldığı ortaya çıktı. Şanlı ile CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in yapımcı-oyuncu kızı Selen Sevigen, Atatürk Havalimanı'nda check-in işlemlerinin yapılmasını beklerken Güneş gazetesi muhabiri tarafından görüntülenmişti. Ancak henüz ilişkileri bilinmediği için, havalimanında birbirinden uzak durmaya özen gösteren ikili arasında bağlantı kurulamamıştı.