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Bilim / Teknoloji

Birlikte çalarken beyinleri de aynı çalışıyor

Birlikte çalan müzisyenler sadece aynı nota kağıtlarına bakmıyor, beyinleri de aynı dalga boyunda çalışıyor

18 Mart 2009 02:00

Birlikte çalan müzisyenlerin, sadece aynı nota kağıtlarına bakmadıkları, beyinlerinin de aynı dalga boyunda olduğu bildirildi.

Berlin'deki Max Planck Enstitüsü ile Avusturya'daki Salzburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, birlikte çalan gitarcıların beyin elektro ansefalogramlarının hemen hemen aynı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, gitarcıların beyin elektro dalgalarının sadece çalarlarken değil, çalmaya başlamadan önce metronomu dinlerken de benzer olduğu kaydedildi.

Şu ana kadar bu araştırmaların sadece bireyler üzerinde yapıldığı, ancak bu kez araştırmanın aynı melodiyi yaklaşık 60 kez çalan sekiz çift caz gitarcısıyla yapıldığı belirtildi.

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