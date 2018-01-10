T24 LogoT24 Logo
Gündem

Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayıp, boğazını kesti (2)

BARIŞMAK İÇİN BULUŞMUŞLAR Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki parkta birlikte içki içtikten sonra çıkan tartışma sonucu işlenen cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

10 Ocak 2018 02:55

BARIŞMAK İÇİN BULUŞMUŞLAR
Bursa\'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi\'ndeki parkta birlikte içki içtikten sonra çıkan tartışma sonucu işlenen cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan araştırmada tarafların alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ve ortak arkadaşları tarafından barışmak amacıyla buluşturulduğu belirlendi. İddiaya göre ortak arkadaşlarının yanlarından ayrılması ile içki içmeye başlayan Tükenmez ile Koçak kavga etmeye başladı. Yumruklaşmanın ardından Yılmaz Koçak, belinden çıkardığı ekmek bıçağını Tükenmez\'in kalbine sapladı. Daha sonra yere yığılan Tükenmez\'in boğazını keserek kaçmaya başladı. 
VATANDAŞLAR KAFASINA TUĞLA FIRLATIP BAYILTMIŞ
Cinayet anına şahit olan çevredeki vatandaşlar, bıçağı olay yerinde bırakıp kaçan Yılmaz Koçak\'ı kovalamaya başladı. Vatandaşların fırlattığı tuğların başına isabet ettiği Koçak, dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten düşmesi sonucu bayıldı. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri linç edilmek istenen Koçak\'ı öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaralı olan Koçak, Bursa Devlet Hastanesi\'nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
26 YIL ÖNCE BOĞAZ KESEREK CİNAYET İŞLEMİŞ
Bu arada boğazı kesilerek öldürülen Celil Tükenmez\'in, benzer bir cinayet nedeniyle 26 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. 1991 yılında tartıştığı bir kişinin boğazını keserek öldüren Tükenmez\'in, 26 yıl 5 ay cezaevinde kaldığı ve 5 ay önce denetlimli serbestlik yasası ile serbest kaldığı anlaşıldı. Koçak, Orman Bölge Müdürlüğü\'nde marangoz olarak görev yaptığı belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BARIŞMAKBULUŞMUŞLAR Bursa OsmangaziMaksem MahallesiYapılanKoçakYumruklaşmanınYılmaz KoçakTükenmezDahaKAFASINA TUĞLA FIRLATIP BAYILTMIŞ CinayetVatandaşlarınBuYaralıKoçak Bursa Devlet HastanesiOlaylaYILBOĞAZ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24